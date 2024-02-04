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"Цинічний маневр": у Білому домі обурилися планом розділити допомогу Україні та Ізраїлю

Дмитро Відоменко
4 лютого 2024, 07:49
Карін Жан-П'єр від імені Білого дому заявила, що питання безпеки не можуть бути "політичною грою" республіканців.
Прапор України, Білий дім
У Білому домі обурилися планом розділити допомогу Україні та Ізраїлю / колаж Главред, фото УНІАН

У Білому домі розкритикували заяву спікера Палати представників Майка Джонсона, який у суботу ввечері анонсував окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю - без грошей для України. Речниця адміністрації Джо Байдена Карін Жан-П'єр назвала таку заяву цинічним політичним маневром.

"Протягом кількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку нашого кордону та надає підтримку народам України та Ізраїлю. І коли законопроєкт майже готовий, республіканці в Палаті представників вдаються до цинічного політичного маневру. Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не забезпечує захисту кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню", - сказала вона.

Жан-П'єр від імені Білого дому заявила, що питання безпеки не можуть бути "політичною грою" і закликає Палату представників працювати разом із демократами - так, як це роблять у Сенаті.

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Допомога Україні від США

У Конгресі досі не проголосували за подальшу військову допомогу Україні. Республіканці вимагають, щоб пакет законопроєктів включав розв'язання міграційних проблем на кордоні з Мексикою і відмовляються голосувати до врегулювання питання.

Помічник держсекретаря США Джеймс О'Браєн сказав, що Штати допоможуть перемогти Україні у війні з Росією. За його словами, у Києва дуже велика підтримка в Конгресі і голосування американських законодавців - лише справа часу.

Крім того, у США наростає напруга в Техасі. Місцева республіканська влада і федеральний центр розходяться в питанні врегулювання ситуації на кордоні з Мексикою. Протистояння посилює проблему з голосуванням за допомогу Україні.

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