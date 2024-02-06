В Білому домі назвали ключові теми переговорів Байдена і Шольца: що відомо

В Білому домі зазначили, що ключовими темами в ході переговорів Байдена і Шольца стане допомога Україні та ситуація на фронті російсько-української війни.

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В Білому домі повідомили про план Байдена під час переговорів із Шольцом / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент США Джо Байден та канцлер ФРН Олаф Шольц обговорять перспективи прийняття рішення про новий пакет допомоги для України, ситуацію на передовій та міжнародні зусилля для підтримки України в ході переговорів, які відбудуться цього тижня. Про це повідомив у вівторок під час телефонного брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Немає сумнівів, що вони говоритимуть про війну в Україні, а також про те, як ми можемо працювати разом, щоб дати відповідь на поточну агресію Путіна",- зауважив представник Білого дому.

Він зауважив, що лідери зможуть обговорити розвиток ситуації на передовій.

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"І я не маю сумнівів, що вони обговорять роботу Сенату, де республіканці й демократи докладали важких зусиль, аби представити законопроєкт, який дозволив би продовжити фінансування України",- зазначив Кірбі.

Представник адміністрації США висловив впевненість, що президент Байден чітко пояснить канцлеру Шольцу своє особисте бажання продовжити підтримку України та готовність підписати законопроєкт, як тільки він надійде до Білого дому.

"Я думаю, він також нагадає канцлеру, що (в Конгресі – ред.) існує потужна підтримка з боку обох партій в обох палатах", - наголосив Кірбі.

У цьому контексті він підтвердив, що керівництво комітетів, що відповідають за питання національної безпеки США, підтримує продовження допомоги Україні.

Крім того, за словами Кірбі, під час зустрічі лідери обговорять широкий спектр подій на Близькому Сході, а також матимуть можливість обговорити підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Сенаті США вийшов новий законопроєкт щодо додаткового фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Голосування за цей документ заплановане на 7 лютого в Сенаті.

Незважаючи на конфлікти в Конгресі США, в Білому домі сподіваються, що конгресмени зможуть узгодити додаткове фінансування для України. Про це під час спілкування із журналістами повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.

Законопроєкт про безпеку на суму 118 мільярдів доларів, раніше представлений у Сенаті США, що включає допомогу для України, за словами спікера-республіканця Майкла Джонсона, "ще гірший, ніж попередній" і не пройде Палату представників.

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