Путін пропонував США "заморозити" війну з Україною, але отримав "відкоша" - Reuters

США навіть на умовах анонімності заперечили, що мали які-небудь кулуарні розмови з Кремлем щодо припинення вогню в Україні.

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РФ хоче перепочинку перед наступним етапом війни / Колаж Главреда. Фото: скріншот YouTube, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін через посередників пропонував США заморозити російсько-українську війну, однак отримав від Вашингтона "відкоша", пише Reuters з посиланням на три російські джерела, поінформовані ходом переговорів.

Путін протягом 2023 року нібито публічно і приватно через посередників, у тому числі через арабські країни, надсилав Білому дому "сигнали", що "готовий розглянути" припинення вогню в Україні по нинішній лінії фронту в обмін на окуповані його армією українські території.

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Вказується, що США пропозицію Кремля відхилили. У Москві називають переговори зі США "повним провалом", оскільки американці відмовилися тиснути на Україну.

"Контакти з американцями закінчилися нічим", - цитує агентство свого "російського" співрозмовника.

Американські джерела ЗМІ будь-які офіційні контакти з Москвою заперечують - Білий дім не братиме участі у переговорах без участі України, наголосили вони. Також один з американських чиновників на умовах анонімності підтвердив, що США не брали участі у жодних кулуарних розмовах з Росією і не стануть діяти за спиною України.

Переговори з Росією

В інтервʼю скандальному трампівському пропагандисту Такеру Карлсону Путін заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації".

"Ми ж не відмовлялися ніколи від переговорів. Ми весь час чуємо: чи готова Росія, чи готова? Та ми не відмовлялися! Вони ж [Україна] публічно відмовилися. Ну що ж, нехай скасовує свій декрет і вступає в переговори. Ми не відмовлялися ніколи", - заявив диктатор.

В Інституті вивчення війни раніше пояснювали, що будь-яке припинення вогню на війні в Україні піде на користь країні-агресору Росії. Російські заклики до українського "нейтралітету" - це вимоги, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції, щоб виключити зобов'язання щодо вступу до НАТО або Європейського Союзу.

Аналітики додали, що Путін прагне до того, щоб послабити Альянс до такої міри, що він був би не в змозі стримувати або перемогти майбутню російську агресію у Східній Європі.

Україна буде готова розглянути можливість участі представників Росії у Формулі миру Зеленського, але лише під час другого саміту миру. Для участі в обговоренні у Москви має бути політична воля до миру, своєю чергою, зауважував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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