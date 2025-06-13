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Атака по Ірану: Ізраїль закриває посольства по всьому світу

Віталій Кірсанов
13 червня 2025, 16:22
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Ізраїльські місії в усьому світі буде закрито, а консульські послуги не надаватимуть.
Ізраїль закриває посольства по всьому світу
Ізраїль закриває посольства по всьому світу / колаж: Главред, фото: facebook.com/IsraelinUkraine, evreimir.com

Коротко:

  • Для ізраїльтян за кордоном доступна онлайн-форма
  • Ізраїльтянам можна звернутися до ситуаційного центру міністерства

Усі дипломатичні місії Ізраїлю тимчасово припинили роботу. Консульські послуги не надаються, а громадянам рекомендують уникати демонстрації приналежності до Ізраїлю. Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.

Як пояснили в посольстві, з огляду на останні події, ізраїльські місії в усьому світі будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться.

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"Для ізраїльтян за кордоном доступна онлайн-форма, щоб повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус. Будь ласка, заповніть її, щоб допомогти Міністерству закордонних справ бути в курсі подій", - попросили в посольстві.

Водночас, ізраїльтянам, які перебувають за кордоном, пояснили, що в разі надзвичайної ситуації або лиха слід негайно звернутися до ситуаційного центру міністерства.

Водночас громадян Ізраїлю попросили перевірити рекомендації Ради національної безпеки для країни, в якій вони зараз перебувають, а також загальні правила безпеки для ізраїльтян за кордоном:

  • уникайте демонстрації єврейської або ізраїльської символіки в громадських місцях;
  • утримуйтеся від публікації в соціальних мережах інформації про ваше місцезнаходження або плани подорожей, що дає змогу встановити особу;
  • уникайте відвідування великих зібрань або заходів, пов'язаних з Ізраїлем або єврейськими громадами;
  • співпрацювати з місцевими силами безпеки та негайно виконувати їхні вказівки в разі виявлення ворожої діяльності;
  • будьте особливо пильними в громадських місцях;
  • у разі надзвичайної ситуації зверніться до представництва в країні проживання, використовуючи номери екстрених служб, зазначені на сторінці "Зв'яжіться з нами".

Ескалація між Ізраїлем та Іраном - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 13 червня ізраїльські військові завдали серії ударів по об'єктах на території Ірану. Атакам піддався не тільки Тегеран, а й міста Натанз, Хоррамабад і Хамедан, де, за наявною інформацією, розташовані об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

У відповідь на ці дії, Іран пообіцяв, що Ізраїль і США "дорого заплатять" за атаки. Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, підтвердив, що внаслідок ізраїльських ударів, які цілеспрямовано вразили військові та ядерні об'єкти, загинули високопоставлені військові чиновники та науковці.

Згодом на цю ситуацію відреагував глава США Дональд Трамп. Він заявив, що Сполучені Штати готові надати підтримку та захистити як власні інтереси, так і інтереси Ізраїлю, якщо Іран вдасться до відповідних дій.

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