США можуть вступити у війну в Ізраїлі: експерт повідомив деталі переговорів

США можуть вступити у війну в Ізраїлі. Експерт повідомив деталі телефонної розмови прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом.

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США можуть вступити у війну в Ізраїлі / Колаж Главред, фото: Офіс президента, depositphotos.com

США доведеться брати участь у війні на Близькому Сході у випадку, якщо Іран здійснить напад на Ізраїль. Про це в інтерв'ю Главред розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

Цві Зільбер повідомив про усну домовленість між Ізраїлем та США, щодо вступу останніх до війни.

"Так, була телефонна розмова між Байденом та Нетаньяху, і американці прояснили, що якщо буде пряме втручання у війну Ірану, американці втручаться. Якщо буде втручання з боку "Хезболли", то американці нададуть свою ППО, а також завдадуть удару режиму Асада", - зазначив ізраїльський журналіст. відео дня

У випадку реалізації такого сценарію, Цві Зільбер вказує на загрозу вступу до війни і Росії, як головного союзника Ірану.

"Тут уже є загроза, що вони прийдуть у пряме зіткнення і з Іраном, і з Росією, адже режим Асада тримається на російських багнетах і частково на іранських. Таку загрозу було озвучено", - додає журналіст.

Експерт зазначає, що якщо напад буде лише з території Лівану, то Ізраїлю доведеться самому воювати з ХАМАСом, "Хезболлою".

"Якщо буде тільки "Хезболла", то американці надасть свою протиракетну парасольку з того самого авіаносця. Там досить серйозна ППО та ракетний потенціал. Можливо, американці якимись ракетами теж щось знищуватимуть на території Лівану", - вказує Цві Зільбер.

Він також резюмує, що якщо до війни приєднається Іран, тоді Америка готова вступити у війну, і, можливо, заразом вирішити проблему з іранським режимом. Журналіст додає, що до світової війни сам собою цей конфлікт, звичайно ж, не дотягує, але на тлі всього іншого, що коїться у світі, йому здається, що це Третя Світова війна, яка йде вже давно.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази. Війна може тривати кілька тижнів або навіть місяців.

Водночас, президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль. Після нападу бойовиків Хамасу на країну такий запит направив Офіс президента в Офіс прем'єрміністра Ізраїлю.

Також, військово-політичний кабінет Ізраїль ухвалив рішення, згідно з яким держава на офіційному рівні переходить у стан війни. Для цього влада активувала відповідний пункт "40 аллеф". Обговорюється мобілізація військового резерву.

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