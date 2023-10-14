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У спецслужб США була інформація, що ХАМАС може напасти на Ізраїль - CNN

Андрій Ганчук
14 жовтня 2023, 19:58 оновлено 14 жовтня, 20:06
У вересні-жовтні у спецслужб Штатів була інформація про те, що бойовики ХАМАС можуть до чогось готуватися, проте невідомо, чи знав про це Ізраїль.
Ізраїль, США
Штати за день до атаки ХАМАС на Ізраїль отримали відомості про незвичайну активність бойовиків - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Спецслужби США задовго до нападу терористів ХАМАС на Ізраїль мали інформацію про те, що бойовики готуються до певних дій. Однак про масштаби атаки інформації не було. Також невідомо, чи ділилися американці своїми даними з ізраїльськими спецслужбами.

У матеріалі CNN йдеться про те, що у Штатів було як мінімум дві оцінки, які частково базувалися на ізраїльських даних, із попередженням для Білого дому щодо наростаючих ризиків ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Наприклад, в оновленні від 28 вересня йшлося про те, що ХАМАС готується до нанесення ракетних ударів по Ізраїлю.

відео дня

Вже 5 жовтня ЦРУ в загальних рисах попереджало про можливість насильницьких дій з боку бойовиків.

Наступного дня, 6 жовтня, чиновники Штатів отримали відомості про незвичайну активність терористів ХАМАС. Такі дії, як згодом з'ясувалося, були фінальною підготовкою до атаки бойовиків Ізраїлю 7 жовтня.

Втім, жоден документ не містив ніяких тактичних деталей чи акцентів на масштабі та жорстокості нападу.

Крім того, невідомо, чи ділилися американці цією інформацією з Ізраїлем.

Тим часом, чиновник з арабської країни на Близькому Сході сказав, що їхня столиця сигналізувала чиновникам Ізраїлю і Штатів про невдоволення серед палестинців, яке досягає дуже серйозного рівня, і про серйозну зброю у ХАМАС. Проте попередження не були сприйняті.

Співрозмовники журналістів вважають, що раптова атака ХАМАСу стала можливою, оскільки обговорення і планування у форматі "офлайн" не дозволило помітити важливих деталей.

При цьому американці допускають недооцінку Ізраїлем бойовиків навіть у ситуації, коли у них були дані розвідки.

Терористи ХАМАС почали війну проти Ізраїлю

Бойовики терористичної організації ХАМАС 7 жовтня розпочали війну проти Ізраїлю. Вони завдали ударів із суші, моря і повітря по ізраїльській території. В Єрусалимі розповіли, що терористи випустили понад 2200 ракет.

Ізраїль визнав провал через напад ХАМАС - у ЦАХАЛ заявили, що будуть з'ясувати обставини і шукати винних. Головним винним у конфлікті в Генштабі армії назвали правителя Сектора Газа Яхья Сінвара.

Армія Ізраїлю рейдом увійшла до Сектора Газа 13 жовтня. В ізраїльській армії повідомили, що мета операції – ліквідація терористів і звільнення заручників.

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