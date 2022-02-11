Зеленський закликав владу різних рівнів допомогти у формуванні сил територіальної оборони

Зеленський закликав до боротьби проти РФ / Reuters

В Україні нагнітає загроза вторгнення Російської Федерації. У зв'язку з цим, глава держави Володимир Зеленський закликав владу всіх рівнів приєднатися до боротьби з ворогом у формуванні сил територіальної оборони.

"Національний опір і територіальна оборона. Їх організація проходить під егідою і безпосереднім керівництвом ЗСУ. Всі, особливо окремі керівники на місцях, повинні ясно усвідомити: є речі, які повинні втілювати в життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм-це добре, але іноді не заважати їм це набагато краще", - сказав Зеленський на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад України в Харкові,

Також він підкреслив, що в світлі можливої війни немає місця для інтриг.

"Щодня, тим більше зараз, має бути повна взаємодія влади всіх рівнів і повне розуміння своєї відповідальності з боку ОДА, РДА, обласних і районних рад та інших представників місцевого самоврядування для побудови дуже ефективної моделі територіальної оборони і національного опору. Це-надійний тил для професійної і добре оснащеної армії, які разом складають основу нашої держави, основу сильної держави", - додав президент.

Тим часом до формування сил терроборони закликав і заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко звернувся до українських підприємців з проханням до партнерства. Офіцер закликає допомогти у формуванні потужного резерву територіальної оборони на тлі загрози вторгнення Росії.

Реклама

"Як офіцер Сил територіальної оборони Збройних Сил України звертаюся до підприємців із закликом до нового партнерства-формування разом з нами потужного резерву територіальної оборони", - написав він у Facebook.

За словами Собко, резервісти - люди, які отримують знання і навички того, як захистити себе, громаду, свій будинок і бізнес в умовах надзвичайних ситуацій.

"Резервісти - це ви або ваші працівники, які можуть проходити службу у військовому резерві за місцем проживання. Чим більше буде таких людей, тим меншим буде бажання Росії зазіхати на наші території", - додав військовий.

Також він сподівається, що підприємці-роботодавці будуть підтримувати працівників, які будуть вступати в резерв ТРО.

"Це, в першу чергу, стосується збереження робочого місця і повної заробітної плати за працівником, який братиме участь у тренуваннях і зборах. А також – просування вступу до лав територіальної оборони для захисту наших будинків", - підсумував заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сили тероборони сформовані на 70%. Також він додав, що в Україні формується перша черга сил теробороні в умовах мирного часу. У зв'язку з цим , чисельність ЗСУ була збільшена на 11 тисяч. Зокрема, 10 тисяч-сили тероборони і одна тисяча - сили спецоперацій.

Можливе вторгнення Росії в Україну

8 лютого резидент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

Раніше видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Читайте також: