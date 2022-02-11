УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський закликав владу різних рівнів допомогти у формуванні сил територіальної оборони

11 лютого 2022, 14:41

Також вонние просять допомоги в цьому питанні у бізнесу і закликають формувати національний захист проти агресора.

Зеленський
Зеленський закликав до боротьби проти РФ / Reuters

В Україні нагнітає загроза вторгнення Російської Федерації. У зв'язку з цим, глава держави Володимир Зеленський закликав владу всіх рівнів приєднатися до боротьби з ворогом у формуванні сил територіальної оборони.

"Національний опір і територіальна оборона. Їх організація проходить під егідою і безпосереднім керівництвом ЗСУ. Всі, особливо окремі керівники на місцях, повинні ясно усвідомити: є речі, які повинні втілювати в життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм-це добре, але іноді не заважати їм це набагато краще", - сказав Зеленський на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад України в Харкові,

Також він підкреслив, що в світлі можливої війни немає місця для інтриг.

"Щодня, тим більше зараз, має бути повна взаємодія влади всіх рівнів і повне розуміння своєї відповідальності з боку ОДА, РДА, обласних і районних рад та інших представників місцевого самоврядування для побудови дуже ефективної моделі територіальної оборони і національного опору. Це-надійний тил для професійної і добре оснащеної армії, які разом складають основу нашої держави, основу сильної держави", - додав президент.

Тим часом до формування сил терроборони закликав і заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко звернувся до українських підприємців з проханням до партнерства. Офіцер закликає допомогти у формуванні потужного резерву територіальної оборони на тлі загрози вторгнення Росії.

Реклама

"Як офіцер Сил територіальної оборони Збройних Сил України звертаюся до підприємців із закликом до нового партнерства-формування разом з нами потужного резерву територіальної оборони", - написав він у Facebook.

За словами Собко, резервісти - люди, які отримують знання і навички того, як захистити себе, громаду, свій будинок і бізнес в умовах надзвичайних ситуацій.

"Резервісти - це ви або ваші працівники, які можуть проходити службу у військовому резерві за місцем проживання. Чим більше буде таких людей, тим меншим буде бажання Росії зазіхати на наші території", - додав військовий.

Також він сподівається, що підприємці-роботодавці будуть підтримувати працівників, які будуть вступати в резерв ТРО.

"Це, в першу чергу, стосується збереження робочого місця і повної заробітної плати за працівником, який братиме участь у тренуваннях і зборах. А також – просування вступу до лав територіальної оборони для захисту наших будинків", - підсумував заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сили тероборони сформовані на 70%. Також він додав, що в Україні формується перша черга сил теробороні в умовах мирного часу. У зв'язку з цим , чисельність ЗСУ була збільшена на 11 тисяч. Зокрема, 10 тисяч-сили тероборони і одна тисяча - сили спецоперацій.

Можливе вторгнення Росії в Україну

8 лютого резидент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

Раніше видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Читайте також:

viber
бізнес тероборона вторгнення Росії новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський закликав владу різних рівнів допомогти у формуванні сил територіальної оборони». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Календар 2022: як і коли відпочиває УкраїнаКалендар 2022: як і коли відпочиває Україна Названо унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижнаНазвано унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижна Весна наскочить в лютому: Україну розігріє до +15°, названо датиВесна наскочить в лютому: Україну розігріє до +15°, названо дати Модний френч манікюр 2022 з дивовижним омолоджувальним ефектомМодний френч манікюр 2022 з дивовижним омолоджувальним ефектом З днем стоматолога: привітання, листівки та прикольні картинки до святаЗ днем стоматолога: привітання, листівки та прикольні картинки до свята
15:03

ДТП за участю кортежу Ярославського: поліція прийшла з обшуками в будинок та готель бізнесмена

14:55

Унікальні ідеї для господині: що приготувати з масла від шпрот, щоб страва стала неповторноюВідео

14:54

Адель станцювала стриптиз у лондонському гей-клубіВідео

14:47

"Азовсталь" постачатиме продукцію до Британії: меткомбінат отримав сертифікат якості

14:41

Зеленський закликав владу різних рівнів допомогти у формуванні сил територіальної оборониВідео

Реклама
14:20

"Процес роботи розблоковано": Єрмак розповів про зрушення в роботі нормандського форматуВідео

14:12

Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуВідео

14:09

ДТП за участю кортежу Ярославського: стала відома особа загиблого

13:52

Ціни на бензин і дизпаливо в Україні стрімко зростають: які цінники на АЗС

13:27

"Штрафи для ФОПів з касовими апаратами знизять на 90%": у партії Зеленського дали пояснення

13:20

"Позиція України непохитна": Козак образився на відмову Єрмака вести прямі переговори з бойовикамиВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 12 лютого 2022: Левам – обман, Скорпіонам - перевірка на міцність, Козерогам - ворогиВідео

12:56

Пропозиція на сцені та секрет Потапа: що глядачі побачать у четвертому випуску шоу Голос країни-12

12:49

"Тир у полі": російські танки застрягли в багнюці під Ростовом

12:39

"Це просто огидно": Путіна присоромили за фразу "терпи, моя красуня" на адресу УкраїниВідео

12:24

Катя Осадча показала міцні груди і прес у сукні з пікантним вирізом

12:23

Мінінфраструктури в рамках програми Зеленського візьметься за модернізацію автомобільних пунктів пропуску на кордонах

12:19

Путін не чекатиме закінчення Олімпійських ігор: Блінкен заявив про наближення вторгнення в УкраїнуВідео

12:08

В Одесі чоловік покусав людей через цигарки – відтягнути змогла лише поліція

12:06

Ціни на "молочку" понеслися вгору: скільки в Україні коштують масло, молоко і сир

Реклама
11:50

У ДПСУ підтвердили, що Росія повідомила про скасування блокади Чорного і Азовського морів

11:17

Померла зірка фільму Стиляги - 40-річна акторка Євгенія Брик

11:09

Ціни на рис, гречку і пшоно в Україні зростатимуть щомісяця: на скільки "схуднуть" гаманціВідео

11:02

РФ стягує війська до кордонів України: з'явилися нові знімки з Білорусі та анексованого Криму

11:00

Прикмети на 12 лютого: що не можна робити в день Трьох Святих і як не потрапити в бідуВідео

10:43

До пенсії з весни додадуть по 700 гривень: кому з українців пощастить

10:39

Любовний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Дівам - любов на все життя, Рибам - впливовий кавалерВідео

10:17

Ціни на сало б'ють рекорди: скільки зараз коштує український суперфуд

10:16

Розігнав авто до 417 км/год: в Німеччині хочуть засудити чеського мільйонера – відеоВідео

09:55

Плюс три регіони: на які області України розширили "червону" зону по коронавірусу

09:29

Блокуванням портів Росія наривається на новий пакет санкційПогляд

09:23

Байден двічі обмовився і переплутав Афганістан з Україною та ІракомВідео

09:18

Всюди повилітали вікна: на Рівненщині через вибух в будинку загинули двоє людей – відеоВідео

09:14

Фінансовий гороскоп на неделю14 - 20 лютого: Терезам – інтриги колег, Рибам - великий кушВідео

08:34

Коронавірус в Україні 11 лютого: за добу - понад 41 тисяча нових випадків COVID-19Відео

08:32

США доставили в Україну два літаки з JavelinВідео

08:14

На українців чекають холодні дні та сильний вітер: синоптик передрекла нестабільну весну

08:12

Україна в ЄС та НАТО і потужна роль Європи в світі: Кулеба оголосив про нову стратегію безпекиВідео

08:07

Що значить сон з четверга на п'ятницю і чи збувається він

08:03

Заплатять жорстку ціну: ЄС попередив РФ про наслідки через військові навчання біля кордону УкраїниВідео

Реклама
07:50

Гороскоп на сьогодні, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогамиВідео

07:44

У США пригрозили РФ візовими санкціями у разі вторгнення в Україну

07:26

Нова роль Франції та ФРН щодо Донбасу: Гармаш розповів про ініціативу Києва щодо припинення вогню

07:12

Байден заявив про світову війну, якщо "РФ і США почнуть стріляти"Відео

06:49

4 речі, які потрібно прибрати з інтер'єру, щоб зберегти гармонію в доміВідео

06:40

Наступна зустріч радників нормандської четвірки запланована на березень - DPAВідео

04:51

Як правильно зберігати речі: 5 лайфхаків, які заощадять вам місце вдома

04:45

У 32% літніх людей коронавірус спричиняє появу нових хвороб: по яких органах б‘є ковідВідео

04:19

Надія Мейхер, пестячи себе, показала розкішний бюст, який ледь не вистрибнув з сукніВідео

04:09

Будуть біліші за сніг: як відбілити шкарпетки в домашніх умовах без кип'ятіння

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти