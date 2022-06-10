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Хочете "зберегти обличчя" Путіну - віддайте Браденбург чи Піренеї: Польща рознесла "поступки" Москві

10 червня 2022, 15:25

Варшава прикладає максимальних зусиль, щоб країни-союзники не зійшли з дистанції і продовжували підтримувати Україну, сказав Бартош Ціхоцький.

Ціхоцький Україна
Прихильники ідеї "зберегти обличчя" Путіну можуть поділитися своїми територіями - Ціхоцький / Колаж УНІАН

Росія планомірно створила специфічну ситуацію, за якої на Заході чинитимуть тиск з метою піти на поступки російському президенту Володимиру Путіну. Тим, хто пропонує "рятувати чиєсь обличчя", слід віддати свій Бранденбург та Піренеї. Польща буде максимально працюватиме над збереженням підтримки України, проте слід розуміти, що багато столиць Європи можуть не звертати уваги на таку позицію. Про це заявив польський посол в Україні Бартош Ціхоцький.

У інтерв'ю Укрінформ він припустив, що Москва спеціально створила таку обстановку, коли країни-союзники чинитимуть тиск з метою поступок Путіну.

читайте такожПлан Путіна - знищити Україну, а Італія, ФРН та Франція можуть вмовляти здатися – політолог"Мені здається, що Росія дуже свідомо і цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники тиснутимуть на нас з метою піти на поступки", - вважає дипломат.

За його словами, тим, хто на Заході висловлює ідеї щодо поступок Україною територій на Донбасі, або "порятунку чийогось обличчя" (Путіна, - ред.), слід замислитися над тим, щоб віддати свій Бранденбург (Федеральна земля Німеччини, - ред.) або Піренеї (гірська система у Франції, Іспанії та Андоррі, - ред.).

"Адже що для них Донецька чи Луганська області? Озвучувалися думки, що потрібно рятувати чиєсь обличчя. Тоді нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї", - додав Цахоцький.

Також він уточнив, що польська держава максимально працює над тим, щоб держави-союзники "не зійшли з дистанції", і продовжували підтримувати Україну у відбитті військової агресії РФ. Однак така позиція не знаходиться в центрі уваги європейських столиць.

"Потрібно розуміти, що ми не в центрі уваги багатьох столиць", - підкреслив Бартош Ціхоцький.

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На Заході побоюються перемоги України над Росією

У американському виданні Politico 16 травня вийшла стаття під назвою "Лідери Європи втрачають ключ до України". У ній йшлося про те, що невдачі Москви на полі бою можуть у підсумку призвести до перемоги Києва. І це лякає деяких політиків на Заході, які прагнуть відновити відносини з російською державою і побоюються ядерної ескалації. За даними журналістів, деякі з них виступають за завершення війни "зі збереженням обличчя Москві", навіть, мовляв, шляхом поступок Україною своїми територіями.

У Офісі президента України заявили, що завершити війну, "зберігши обличчя Москві", неможливо після військових злочинів військ РФ у Бучі та Маріуполі. Радник Банкової Подоляк сказав, що якщо деякі західні політики хочуть віддати Росії свої території, то це проблема їхніх виборців.

Пізніше в The New York Times вийшов матеріал про те, що Україна нібито не зможе перемогти Росію і повернути окуповані 8 років тому Москвою території. Як стверджують журналісти, Путін, володіючи ядерною зброєю, на поступки не піде.

Італія 19 травня подала до ООН "мирний план" щодо завершення війни РФ проти України. Документ включає припинення вогню, демонтаж ліній бойових зіткнень, швидкий вступ України до ЄС без інтеграції у НАТО, договір щодо Криму та Донбасу, а також нову угоду про мир і безпеку у Європі.

4 червня CNN повідомив, що США, Великобританія та Європа обговорюють план закінчення війни Росії проти України. Йдеться про пошук моделі, яку можна було б запропонувати Києву. Обговорювався і план Італії. На думку журналістів, механізм, який може припускати втрату українською державою своїх територій, не влаштовує ані Київ, ані Вашингтон.

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