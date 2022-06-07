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Україну вбивають, ми будемо відповідати: Зеленський відповів на заклики Макрона "не принижувати" РФ

7 червня 2022, 18:23

Росія постійно зривала домовленості, і Макрон про це знає, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський Макрон
Росія більше 8 років скоює злочини проти України - Зеленський / Колаж Офіс президента, Reuters

Заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що, мовляв, "не треба принижувати Росію", не витримують жодної критики. Росія більше 8 років скоює злочини проти України. Макрон, як один з лідерів нормандської четвірки, добре знає обстановку у перемовному процесі, який постійно зривала Москва. Україну не принижують, а вбивають, держава відповідатиме тим самим. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У інтерв'ю Financial Times український глава держави сказав про те, що він не розуміє, про що каже Макрон, коли закликає "не принижувати" Росію. Москва більше 8 років скоює злочини проти українців, а сам Макрон добре знає всі деталі перемовин – діалог не раз було зірвано російською стороною.

читайте також"Мирний план" щодо війни РФ проти України: Зеленський відкинув перемовини із Заходом"Я не зовсім розумію, що таке приниження Росії. Росії якої? Ми про що говоримо? Про те, що всі ці багато років, більше 8, вони вбивають наших людей. Про що ми говоримо? Еммануель глибоко занурений в процесі, один з лідерів "нормандської четвірки", він прекрасно розуміє деталі Мінського документа, всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках "Норманді 4", невиконання домовленостей, постійних зривів", - сказав Зеленський.

Український гарант вважає, що Україна не повинна сприймати ситуацію як приниження власної держави, оскільки це слабка позиція. За його словами, Україну не принижують, а вбивають, тому держава відповідатиме тим самим.

"Я навіть не вважаю, що принижують Україну, тому що це слабка позиція. Нас ніхто не принижує, нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємося також нікого принижувати, ми відповідатимемо тим же інструментом", - підкреслив президент Володимир Зеленський.

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Макрон закликав "не принижувати" Росію

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що Росію, мовляв, не треба зараз принижувати, щоб потім країну можна було швидко вивести з ізоляції. За його словами, військове вторгнення в Україну стало "історичною і фундаментальною помилкою" глави РФ Володимира Путіна.

"Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - це одне, а мати змогу вибратися з цього - важкий шлях", - сказав Макрон.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що заклики уникати приниження Росії можуть принизити тільки Францію, або інші держави, які дотримуються аналогічної точки зору. Як вважає дипломат, ізоляція РФ принесе мир і врятує життя.

"Це Росія принижує себе. Нам всім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на місце", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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