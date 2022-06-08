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У Кремлі відкинули зустріч Путіна з Зеленським і вибухнули звинуваченнями на адресу України

8 червня 2022, 17:21

Москва, мовляв, абсолютно не готова до перемовин Росії та України на вищому політичному рівні.

Зеленський Путін
Москва наразі не бачить можливості організації зустрічі Путіна та Зеленського - Пєсков / Офіс президента, Reuters

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Київ у нібито виході з перемовного процесу і не бачить сенсу у зустрічі Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вона нібито не принесе результату. У кремлівській адміністрації наразі, мовляв, не обговорюють і можливості організації таких перемовин на вищому політичному рівні.

У ефірі радіо Маяк він повторив чергову тезу російської пропагандистської машини, згідно з якою Україна нібито вийшла з процесу перемовин. Тому зустріч Зеленського та Путіна, мовляв, не стане результативною.

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"Наша позиція добре відома. Будь-яка зустріч на вищому рівні повинна бути результативною і добре підготовленою", - сказав Пєсков.

Також він підкреслив, що на даний момент у Кремлі, мовляв, навіть не розглядають варіант організації зустрічі Путіна та Зеленського.

Дивіться відео ТСН - у Зеленського назвали умову продовження перемовин з Росією

Перемовини Зеленського та Путіна

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 31 травня заявив про те, що президент України Володимир Зеленський розповів президенту Турецької республіки Реджепу Ердогану про намір провести зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним. Анкара готова докласти максимум зусиль для продовження перемовного процесу і має намір надати необхідну підтримку.

Президент Зеленський вважає, що війна Росії проти України може завершитися тільки за підсумками прямих перемовин з Путіним. За словами українського гаранта, консультації в інших форматах не призведуть до результатів, оскільки у РФ все вирішує тільки одна людина.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, мовляв, що перемовини Москви та Києва можуть продовжитися у тому випадку, якщо Київ погодиться на відновлення роботи перемовних груп. Країна-агресор не згодна з жорсткою вимогою Зеленського щодо відведення російських військ на позиції до 24 лютого.

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Кремль Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков війна Росії та України
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