У Кремлі відкинули зустріч Путіна з Зеленським і вибухнули звинуваченнями на адресу України

Москва наразі не бачить можливості організації зустрічі Путіна та Зеленського - Пєсков / Офіс президента, Reuters

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Київ у нібито виході з перемовного процесу і не бачить сенсу у зустрічі Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вона нібито не принесе результату. У кремлівській адміністрації наразі, мовляв, не обговорюють і можливості організації таких перемовин на вищому політичному рівні.

У ефірі радіо Маяк він повторив чергову тезу російської пропагандистської машини, згідно з якою Україна нібито вийшла з процесу перемовин. Тому зустріч Зеленського та Путіна, мовляв, не стане результативною.

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"Наша позиція добре відома. Будь-яка зустріч на вищому рівні повинна бути результативною і добре підготовленою", - сказав Пєсков.

Також він підкреслив, що на даний момент у Кремлі, мовляв, навіть не розглядають варіант організації зустрічі Путіна та Зеленського.

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Перемовини Зеленського та Путіна

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 31 травня заявив про те, що президент України Володимир Зеленський розповів президенту Турецької республіки Реджепу Ердогану про намір провести зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним. Анкара готова докласти максимум зусиль для продовження перемовного процесу і має намір надати необхідну підтримку.

Президент Зеленський вважає, що війна Росії проти України може завершитися тільки за підсумками прямих перемовин з Путіним. За словами українського гаранта, консультації в інших форматах не призведуть до результатів, оскільки у РФ все вирішує тільки одна людина.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, мовляв, що перемовини Москви та Києва можуть продовжитися у тому випадку, якщо Київ погодиться на відновлення роботи перемовних груп. Країна-агресор не згодна з жорсткою вимогою Зеленського щодо відведення російських військ на позиції до 24 лютого.

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