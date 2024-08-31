'Хотіла передати на початку війни': прем'єр Данії вибачилась за затримку з F-16

Данія була готова передати Україні винищувачі F-16 ще на початку війни, але це питання вимагало погодження з міжнародними партнерами.

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Данія планувала передати F-16 Україні ще на початку війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Данія планувала передати винищувачі F-16 Україні ще на початку війни. Процес передачі літаків затягнувся через тривалі обговорення із союзниками. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Перш за все, я надзвичайно пишаюся тим, що наші F-16 тепер працюють в Україні. Мені шкода, що це зайняло так багато часу. Я була готова передати їх з самого початку війни, але знову ж таки, у нас (в НАТО - Главред) були досить довгі дискусії про те, чи це гарна ідея, чи ні, і, можливо, на цьому варто закінчити дискусії і просто зробити те, що потрібно", - сказала вона.

Федеріксен підкреслила, що наразі винищувачі активно використовуються в Україні, а українські пілоти виконують свою роботу на високому рівні.

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"На жаль, ми втратили одного з них кілька днів тому. Від імені данського уряду ми заявили, що ми не накладаємо обмежень на F-16, вони мають застосовуватись згідно з міжнародним правом", - наголосила прем'єрка.

За її словами, Данія надала винищувачі Україні без жодних обмежень, відповідно до міжнародного права. Федеріксен підкреслила, що Україна повинна виграти війну. Вона впевнена, що це "неминучий розвиток подій".

"Немає альтернативи виграшу України у війні. Тому що якщо виграє Росія, то не тільки Україна зазнає поразки, але й усі ми", - додала політик.

Що відомо про F-16? / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Прибуття F-16 в Україну та катастрофа - що відомо

Нагадаємо, перші 10 винищувачів F-16 з 79 можливих прибули в Україну в останній день липня. До кінця року Україна повинна отримати 20 літаків.

Згодом президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив отримання винищувачів. Він також заявив, що українські пілоти вже почали використовувати їх для нашої держави.

Як повідомляв Главред, 29 серпня стало відомо про катастрофу українського винищувача F-16, отриманого від США в рамках військової допомоги. Літак зазнав аварії на території України під час масованої атаки з боку Росії 26 серпня. В результаті цієї трагедії загинув 30-річний льотчик-підполковник Олексій Мусь, один із найкращих українських пілотів.

За даними "Голосу Америки", одна з версій, яку розглядає слідство, стосується нібито випадкового обстрілу українськими силами ППО. Цю інформацію підтвердило анонімне джерело в Повітряних силах ЗСУ.

Генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував трагедію, заявивши, що до розслідування залучено американських партнерів. Він сказав, що всі обставини катастрофи будуть ретельно вивчені.

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