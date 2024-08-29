В Україні розбився F-16: що відомо про катастрофу - WSJ

Перший американський винищувач розбився в Україні під час масованої атаки 26 серпня.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-razbilsya-pervyy-f-16-chto-izvestno-o-katastrofe-wsj-10592666.html Посилання скопійоване

Найімовірніше, аварія сталася внаслідок помилки пілота / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Винищувач F-16, який Україна отримала в якості військової допомоги з США зазнав аварії на території України. Це сталося під час масованої атаки країни-агресора Росії 26 серпня.

Як повідомляє The Wall Street Journal, під час катастрофи загинув льотчик-підполковник Олексій Мусь, якому було всього 30 років.

Джерело видання стверджує, що причиною авіакатастрофи стало не те, що F-16 збили, а, скоріш за все, помилився сам пілот винищувача. В цей день американські літаки брали участь у відбитті однієї з найбільших атак агресора на Україну.

відео дня

Українська сторона наразі офіційно не підтверджує і не спростовує факт катастрофи винищувача F-16.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

F-16 / Інфографіка: Главред

Застосування Україною F-16 - що відомо

Напередодні президент України заявив, що у відбитті наймасованішої комбінованої повітряної атаки РФ по Україні 26 серпня, брали участь винищувачі F-16, які нам надали західні союзники. Літаки знищували ракети і дрони противника.

Раніше експерт Мусієнко прогнозував, що ці літаки інтегруються в українську систему повітряних сил, почнуть виконувати завдання, Захід почне реагувати, побачивши, як Україна їх успішно застосовує, поступово буде додавати більше озброєння і літаків.

Нагадаємо, коли в Україні з'явилися перші F-16, дипломати не припинили роботу над збільшенням поставок. Зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із колегою з Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Розмова двох міністрів включала теми щодо можливості розширення ініціативи винищувачів F-16 та залучення нових країн до формули миру.

Читайте також про F-16:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред