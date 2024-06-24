HIMARS уперше атакували Курську область: під удар потрапила будівля ФСБ – ЗМІ

Унаслідок удару частково зруйнувало будівлю прикордонного управління ФСБ.

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РСЗВ HIMARS вдарили по цілях у РФ / Wikipedia, УНІАН

Сили оборони України вперше атакували Курську область країни-агресора РФ за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Як пише видання Astra, за даними джерел, 22 червня Сили оборони України випустили дві ракети з РСЗВ HIMARS по Курській області РФ.

Унаслідок цього під удар потрапили цілі РФ у селищі Мирний у Суджанському районі та в селі Довгі Буми в Біловському районі.

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"Обидві ракети було збито, проте уламками частково зруйнувало будівлю прикордонного управління ФСБ у Суджі. Поранення отримав один працівник. Крім цього, за даними джерела, пошкоджено 2 автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Після атаки місцеві говорили, що в них зникло світло. Т.в.о. губернатора Курської області Смирнов повідомляв про нібито успішну роботу ППО.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Росії - останні новини за темою

Як повідомлялося раніше, удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного "кулака" РФ. Після дозволу на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті відразу змінилася.

Нагадаємо, раніше під Бєлгородом прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти знову потрапили під "роздачу".

Раніше повідомлялося про те, що в РФ скиглили через масову атаку дронів - у 4 областях були вибухи, на Шебекіно впала авіабомба. Дрони були помічені в Ростовській, Воронезькій і Курській областях. У місті Морозовськ міг бути атакований аеродром, де дислокуються Су-34 і Су-24.

/ Інфографіка: Главред

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