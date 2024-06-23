УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Спалили колони росіян: удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного "кулака" РФ – AP

Олексій Тесля
23 червня 2024, 17:13
168
Після дозволу на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті відразу змінилася.
HIMARS, російські військові
Ударами HIMARS зірвано наступ РФ / Міноборони РФ, Вікіпедія

Дозвіл США наносити удари американською зброєю по військових цілях на території країни-агресора РФ зірвав наступ на Харківську область 90-тисячного угруповання РФ.

США дали добро на удари американською зброєю по території РФ саме тоді, коли російські війська готувалися відкрити новий фронт на північному сході України, пише Associated Press.

Ворог готувався до нового наступу і стягнув до кордону України щонайменше 90 тисяч військових, яких тримав у глибині своєї території, пояснив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

відео дня

Як зазначили військові ЗСУ, які воюють на Харківському напрямку, вже за кілька годин після отримання дозволу від США розпочалася робота ракетних систем HIMARS по території РФ.

"HIMARS не мовчали цілий день. З перших днів українським силам вдалося знищити цілі колони військ уздовж кордону, які чекали наказу про вхід в Україну", - пригадав у розмові з AP командир артилерійського розрахунку на позивний "Гефест".

Українські захисники пояснюють, що раніше українські військові не могли атакувати цілі на російській території, оскільки всі склади з боєприпасами та іншими ресурсами росіяни тримали на 20 км далі, ніж могла дістати українська зброя.

Після дозволу на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті майже одразу змінилася, і українським військам вдалося стабілізувати ситуацію там, додали автори матеріалу.

Удари по росіянах на Харківському напрямку

Як раніше розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, на Харківщині в напрямку селища Борова ЗСУ зламали плани щодо наступу російських окупантів. У напрямку Борової українським військовим вдалося заглушити наступ ворожих сил, а також завдати противнику великих втрат.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

Спалили колони росіян: удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного 'кулака' РФ – AP
/ Інфографіка: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Харківська область війна Росії та України HIMARS
Реклама

Головне за день

Спалили колони росіян: удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного "кулака" РФ – AP

Спалили колони росіян: удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного "кулака" РФ – AP

17:13 Україна
"План РФ по окупації Донеччини": генерал розкрив, коли ЗСУ почнуть контрнаступ

"План РФ по окупації Донеччини": генерал розкрив, коли ЗСУ почнуть контрнаступ

16:45 Україна
Росія вдень знову атакувала Харків авіацією

Росія вдень знову атакувала Харків авіацією

15:28 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова 7806

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова

У Криму - вибухи, російська ППО шарахнула по пляжу з людьми 4029

У Криму - вибухи, російська ППО "шарахнула" по пляжу з людьми

Це буде останній день існування : дипломат прямо сказав, чи застосує Путін ядерку 2717

"Це буде останній день існування": дипломат прямо сказав, чи застосує Путін "ядерку"

Грозовий шторм заливатиме майже всю Україну: де не вируватиме потужна негода 1967

Грозовий шторм заливатиме майже всю Україну: де не вируватиме потужна негода

Останні новини

17:13

Спалили колони росіян: удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного "кулака" РФ – AP

17:11

Може бути боляче: Настя Каменських розповіла, чи зраджували їй у стосунках

17:09

Біля Вовчанська помічено "Сонцепік", в експерта це викликало запитання

16:45

"План РФ по окупації Донеччини": генерал розкрив, коли ЗСУ почнуть контрнаступ

16:16

Настя Приходько схудла за два тижні: як зірці це вдалося

Євро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаківЄвро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаків
16:14

Українські морські дрони могли збити вертоліт РФ: експерт розкрив деталі

15:41

Дикун та бунтар з чуприною: рецензія на фільм "Байкери"

15:28

Росія вдень знову атакувала Харків авіацією

15:20

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня: Тельцям - сюрприз, Ракам - задоволення

Реклама
15:12

Військова допомога Україні без обмежень: у Південній Кореї назвали Росії умову

14:42

Зрадника Джигана публічно зганьбили у його улюбленій Росіюшці

14:33

Колишній Трінчер переїжджає за кордон під час війни: розкрив, яку країну обрав

13:58

Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода

13:46

У Криму - вибухи, російська ППО "шарахнула" по пляжу з людьмиВідео

13:17

Про типового гопника Миколу ТищенкаПогляд

12:59

Росіяни намагаються забарикадувати Керченську протоку: Плетенчук розкрив причину

12:37

Обрано найпотворнішого пса у світі: він "допомагав" собакам в Україні, фотоФото

12:30

Закон про військову поліцію: основні норми та ризики

12:15

Залишилися дружина і 9-річний син: ракета РФ вбила енергетика "Укренерго"

12:02

Армія РФ продовжує наступ на Часів Яр: окупанти просунулись вперед

Реклама
11:46

Бо не сподобалася зачіска: у Києві 17-річний хлопець побив ветерана, який вигулював собаку

11:16

"Птиця" і "птах" – чи є різниця між словами: не усі знають правильну відповідьВідео

10:58

Росія розлютила Захід: які загрози після підписання угоди Путіна із КНДР

10:49

Любовний гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня: Ракам - гармонія, Рибам - благословення

10:05

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 червня: Дівам - рутина, Рибам - прибуток

09:59

РФ нарощує темпи літнього наступу: аналітики попередили про нові напрямки атак

09:57

ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області

09:31

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова

09:30

Зворотний транзит до рабства в РосіїПогляд

09:28

Гороскоп на завтра 24 червня: Левам - негативний вплив, Тельцям - здійснення бажань

09:09

Які об'єкти США дозволили Україні вражати зі своєї зброї у Росії: в ISW пояснили

08:50

РФ вночі атакувала Україну ракетами: пошкоджені 6 багатоповерхівок та інші об’єктиФото

08:00

Загроза нового фронту в Харківській області: чому війська РФ можуть піти на Борову

07:46

Українські військові знищили в РФ склад "Шахедів" і не тільки: з’явилися знімки наслідків

06:08

З чим пов'язані неадекватні заяви Путіна?Погляд

05:59

Що не можна робити у день після Трійці: прикмети 24 червня

05:30

Восени можна буде смакувати: що не пізно посадити в липніВідео

04:34

"З'їсть" вапняний наліт за 30 хв: досвідчена господиня поділилась дивовижним засобом

03:40

"Все вирішить політична воля": Огризко оцінив безпекову угоду України із США

02:30

Навіщо потрібні передачі в машині: як не угробити авто, перемикаючи швидкістьВідео

Реклама
01:41

"Це дуже бісить Путіна": офіцер ЗСУ пояснив активізацію росіян на фронті

00:26

Прицілився і застрелив: сумський депутат убив чоловіка

00:11

Церковне свято 23 червня: що категорично заборонено робити на Трійцю

22 червня, субота
23:58

Мріють про "золоте століття" РФ: російське "Братство" прагне жорсткішої війни з Україною

23:10

Організатори відмовляються організовувати концерти Кіркорову

23:06

РФ не може просуватися, втрати колосальні: в ЗСУ розкрили ситуацію на Харківщині

22:41

Лорак зібралася шукати нових шанувальників за кордоном: куди вирушила зрадниця

22:20

Жорсткий вибух і крики: момент удару по Харкову потрапив на відеоФотоВідео

21:57

Злам відбувся: як Захід перейшов власну червону лініюПогляд

21:30

"Не боятися змін". Наталія Мосейчук стала модераторкою наймасштабнішого освітнього фестивалю в Україні "Вчителі майбутнього"

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти