Спалили колони росіян: удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного 'кулака' РФ – AP

Дозвіл США наносити удари американською зброєю по військових цілях на території країни-агресора РФ зірвав наступ на Харківську область 90-тисячного угруповання РФ.
США дали добро на удари американською зброєю по території РФ саме тоді, коли російські війська готувалися відкрити новий фронт на північному сході України, пише Associated Press.
Ворог готувався до нового наступу і стягнув до кордону України щонайменше 90 тисяч військових, яких тримав у глибині своєї території, пояснив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
Як зазначили військові ЗСУ, які воюють на Харківському напрямку, вже за кілька годин після отримання дозволу від США розпочалася робота ракетних систем HIMARS по території РФ.
"HIMARS не мовчали цілий день. З перших днів українським силам вдалося знищити цілі колони військ уздовж кордону, які чекали наказу про вхід в Україну", - пригадав у розмові з AP командир артилерійського розрахунку на позивний "Гефест".
Українські захисники пояснюють, що раніше українські військові не могли атакувати цілі на російській території, оскільки всі склади з боєприпасами та іншими ресурсами росіяни тримали на 20 км далі, ніж могла дістати українська зброя.
Після дозволу на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті майже одразу змінилася, і українським військам вдалося стабілізувати ситуацію там, додали автори матеріалу.
Удари по росіянах на Харківському напрямку
Як раніше розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, на Харківщині в напрямку селища Борова ЗСУ зламали плани щодо наступу російських окупантів. У напрямку Борової українським військовим вдалося заглушити наступ ворожих сил, а також завдати противнику великих втрат.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Бої на Харківщині - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.
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