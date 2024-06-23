Спалили колони росіян: удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного 'кулака' РФ – AP

Після дозволу на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті відразу змінилася.

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Ударами HIMARS зірвано наступ РФ / Міноборони РФ, Вікіпедія

Дозвіл США наносити удари американською зброєю по військових цілях на території країни-агресора РФ зірвав наступ на Харківську область 90-тисячного угруповання РФ.

США дали добро на удари американською зброєю по території РФ саме тоді, коли російські війська готувалися відкрити новий фронт на північному сході України, пише Associated Press.

Ворог готувався до нового наступу і стягнув до кордону України щонайменше 90 тисяч військових, яких тримав у глибині своєї території, пояснив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

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Як зазначили військові ЗСУ, які воюють на Харківському напрямку, вже за кілька годин після отримання дозволу від США розпочалася робота ракетних систем HIMARS по території РФ.

"HIMARS не мовчали цілий день. З перших днів українським силам вдалося знищити цілі колони військ уздовж кордону, які чекали наказу про вхід в Україну", - пригадав у розмові з AP командир артилерійського розрахунку на позивний "Гефест".

Українські захисники пояснюють, що раніше українські військові не могли атакувати цілі на російській території, оскільки всі склади з боєприпасами та іншими ресурсами росіяни тримали на 20 км далі, ніж могла дістати українська зброя.

Після дозволу на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті майже одразу змінилася, і українським військам вдалося стабілізувати ситуацію там, додали автори матеріалу.

Удари по росіянах на Харківському напрямку

Як раніше розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, на Харківщині в напрямку селища Борова ЗСУ зламали плани щодо наступу російських окупантів. У напрямку Борової українським військовим вдалося заглушити наступ ворожих сил, а також завдати противнику великих втрат.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

/ Інфографіка: Главред

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