'Сфальсифіковані': президент Грузії не визнала вибори і закликала до протесту

Президент сказала, що грузинський народ став жертвою російської спецоперації.

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Вибори в Грузії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

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Зурабішвілі не визнала вибори в Грузії

Президент Грузії оголосила про проведення мітингу

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори та закликала громадян до протесту. Про це йдеться у її заяві під час виступу.

Зокрема, вона наголосила, що парламентські вибори були "тотально сфальсифіковані", і вона, як незалежна інституція, не визнає ці вибори.

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"Я не визнаю ці вибори", - наголосила Зурабішвілі.

Президент країни додала, що грузинський народ став жертвою російської спецоперації.

"Хочу сказати від імені єдиної незалежної інституції, що залишилася в цій державі, - я не визнаю ці вибори. Визнання цих виборів неможливе. Це рівносильно визнанню приходу Росії сюди, підпорядкуванню Грузії Росії. Я не для цього приїхала в цю країну, не для цього жили наші предки, і ми не змиримося з цим", - підкреслила вона.

Зурабішвілі також оголосила про проведення мітингу на проспекті Руставелі. Мітинг планується на завтра, 28 жовтня, о 19:00.

Що відомо про Саломе Зурабішвілі? Саломе Зурабішвілі — грузинська державна діячка, французька та грузинська дипломатка, чинна Президентка Грузії з 16 грудня 2018 року. Лідерка партії "Шлях Грузії". Раніше — голова "Громадського руху Саломе Зурабішвілі" (2005—2006), міністерка закордонних справ Грузії (2004—2006), надзвичайна і повноважна посолка Франції в Грузії, глава Генерального секретаріату національної оборони Франції з міжнародних питань і стратегії (2001—2003). Тривалий час працювала в МЗС Франції. Має грузинське громадянство, пише Вікіпедія.

Вибори в Грузії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними Центрвиборчкому, за підсумками опрацювання даних із 3100 із 3111 виборчих дільниць, на парламентських виборах у Грузії перемогу здобула керівна партія "Грузинська мрія" з результатом 54,08 відсотка голосів.

Голова неурядової організації "Справедливі вибори" Ніно Долідзе заявила про масштабні спроби залякування і підкупу виборців, виявлені у день голосування.

Натомість чинний премʼєр Іраклій Кобахідзе заявив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

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