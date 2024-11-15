"Ні російському режиму": у Грузії почалися масові простести

Ситуація на місці залишається напруженою.

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У Грузії почалися масові протести / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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Поліцейські не дають увійти студенту до ВНЗ

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила солідарність із протестувальниками

У кількох містах Грузії 15 листопада проходять масові протести за участю студентів тамтешніх університетів проти результатів парламентських виборів.

NewsGeorgia пише, що в Тбілісі мобілізували поліцію на проспекті Чавчавадзе біля головного вишу міста - Тбіліського держуніверситету, повідомляє Главред.

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Поліцейський кордон не дає увійти в будівлю ні учасникам акції, ні студентам, які прийшли на вечірні лекції. Водночас протестувальники скандують антиросійські гасла.

Також аналогічна студентська акція відбувається в Батумі, біля будівлі Батумського держуніверситету. Ситуація на місці залишається напруженою. Протестувальники заявляють, що проведуть ніч у дворі вишу. Періодично на адресу силовиків скандують "Росіяни, росіяни", "Пустіть нас", "Ні російському режиму".

Ситуація на місці залишається напруженою, а самі мітингувальники заявляють, що проведуть ніч біля вишу.

Тим часом президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила солідарність із протестувальниками проти інвестиційної угоди з Росією в окупованій Абхазії.

"І в окупованій Абхазії існує спроба провести російський закон, і там проти нього виступило громадянське суспільство. Я хочу висловити солідарність із ними", - заявила Зурабішвілі журналістам.

Президент також відгукнулася на нещодавню вимогу Москви про початок позначення кордонів з окупованими регіонами. У МЗС РФ закликали почати делімітацію кордонів.

"Сьогодні Росія робить поспішні кроки в напрямку анексії, коли вимагає від Грузії, щоб вона погодилася на делімітацію, що є неймовірним і що, в принципі, ігнорує всю логіку уряду Грузії, що начебто поступками можливо змінити політику Росії. Не змінити, а прискорити, і це видно щодня", - сказала Зурабішвілі.

Вибори в Грузії 2024 - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що після голосування 26 жовтня проросійська правляча партія "Грузинська мрія", за попередніми даними, набирає 54% голосів на виборах у Грузії. Але незалежні спостерігачі заявили про "масштабні спроби залякування і підкупу" громадян.

Також раніше Гігі Угулава, опозиційний політик, колишній мер Тбілісі, зазначив, що відбудеться білорусизація Грузії, якщо сфальсифіковані результати виборів до грузинського парламенту залишаться, і тоді країна стане прямим сателітом Кремля.

Згодом експерт Грузинського центру стратегічного аналізу Гела Васадзе заявив, що події навколо результатів парламентських виборів у Грузії можуть розвиватися як завгодно. Якщо буде підтверджено, що результати сфальсифіковані, тоді проводитимуть нові вибори.

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