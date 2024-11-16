Затвердження результатів виборів в Грузії: голову ЦВК облили фарбою - деталі

Біля будівлі ЦВК Грузії вже зібралися люди, які не згодні з результатами виборів.

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Вибори в Грузії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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У Грузії затвердили результати виборів

Опозиція заявляє про фальсифікацію

Голову ЦВК облили чорною фарбою

У Грузії офіційно затвердили результати парламентських виборів. Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Зазначається, що на засіданні Центральної виборчої комісії Грузії секретар Георгій Джавахішвілі представив членам ЦВК дані протоколу:

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"Грузинська мрія" - 53,93% (89 мандатів);

Коаліція "За зміни" - 11,03% (19 мандатів);

"Єдність - Національний рух" - 10,17% (16 мандатів);

Коаліція "Сильна Грузія" - 8,81% (14 мандатів);

"За Грузію" Гіоргі Гахарія - 7,78% (12 мандатів).

Парламент нового скликання має зібратися не пізніше ніж 10 днів після опублікування офіційних результатів. Після чого депутати повинні будуть затвердити новий уряд.

В той же час, опозиція не погоджується з результатами виборів. Вони заявляють про фальсифікацію.

Зокрема, під час оголошення результатів виборів сталася словесна перепалка між головою ЦВК Георгієм Каландарішвілі та представником партії "Єдність - Національний рух" Давидом Кіртадзе.

Після цього опозиціонер облив чорною фарбою голову ЦВК. Опозиціонер звинуватив його у фальсифікації виборів та проросійських поглядах.

"Ти - ганьба, ганьба нашої країни та чорна пляма", - заявив Кіртадзе.

Грузинська поліція відкрила справу на підставі звернення ЦВК. Її кваліфікують за статтею 118 КК Грузії - умисне заподіяння менш тяжкої шкоди здоров'ю.

Крім того, біля будівлі ЦВК Грузії вже зібрали кілька десятків людей, які не згодні з затвердженими результатами.

Голову ЦВК облили фарбою - відео:

Вибори в Грузії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори та закликала громадян до протесту. Вона наголосила, що парламентські вибори були "тотально сфальсифіковані", і вона, як незалежна інституція, не визнає ці вибори.

У кількох містах Грузії 15 листопада проходили масові протести за участю студентів тамтешніх університетів проти результатів парламентських виборів.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила солідарність із протестувальниками проти інвестиційної угоди з Росією в окупованій Абхазії.

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Парламентські вибори в Грузії 2024 Парламентські вибори у Грузії провели 26 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія. У день виборів зафіксували низку порушень. Зокрема, у Марнеулі було закрито виборчу дільницю через опубліковане звідти відео вкидання бюлетенів. На оператора, коли той зняв процес вкидання, було здійснено напад. Центральна виборча комісія заявила, що по цьому випадку відкрито кримінальну справу, а всі голоси з дільниці вважатимуться недійсними. Після нападу прихильників Грузинської мрії на офіси Єдиного національного руху, двох людей було госпіталізовано. Загалом, спостерігачі на виборах по всій країні заявляли про випадки залякування виборців та вкидання бюлетенів. Згодом Бідзіна Іванішвілі заявив про перемогу від імені Грузинської мрії, а Тіна Бокучава, голова Єдиного національного руху, звинуватила ЦВК та Іванішвілі у тому, що ті сфальсифікували вибори, та додала, що опозиція "боротиметься, як ніколи раніше, аби відвоювати своє європейське майбутнє". Ніка Гварамія з коаліції Ахалі назвав виборчий процес "конституційним переворотом". Зрештою грузинська опозиція вимагає провести повторні парламентські вибори, а в Тбілісі відбувся великий мітинг, на якому також виступила президент країни Саломе Зурабішвілі та пообіцяла, що "ніхто не зможе вкрасти європейське майбутнє Грузії".

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