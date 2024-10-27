На парламентських виборах у Грузії перемагають "друзі Путіна": усі подробиці

На виборах до парламенту Грузії громадянам належало визначити шлях своєї країни на довгі роки.

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На виборах у Грузії перемагає прокремлівська партія. Що відомо? / Колаж Главреда. Фото: Радіо Свобода, УНІАН

Коротко:

Проросійська "Грузинська мрія" набирає більш ніж половину голосів

Опозиція заявляє про крадіжку голосів

Премʼєр Кобахідзе формуватиме новий уряд попри опір опозиції

Проросійська правляча партія "Грузинська мрія", за попередніми даними, набирає 54% голосів на виборах у Грузії. Незалежні спостерігачі заявили про "масштабні спроби залякування і підкупу" громадян, ідеться у матеріалі "Ехо Кавказа".

Вибори у Грузії - результати голосування станом на ранок 27 жовтня

"Грузинська мрія - Демократична Грузія" - 54,2%

"Коаліція за зміни" - 10,8%

"Єдність - Національний рух" - 10%

"Сильна Грузія" - 8,7%

"Гахарія за Грузію" - 7,7%.

При цьому, згідно з результатами голосування за кордоном, більшість виборців проголосувала на опозиційну "Коаліцію за зміни" (29%). Правляча партія — на третьому місці (17,7%).

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ОНОВЛЕНО. За даними Центрвиборчкому, за підсумками опрацювання даних із 3100 із 3111 виборчих дільниць, на парламентських виборах у Грузії перемогу здобула керівна партія "Грузинська мрія" з результатом 54,08 відсотка голосів.

Водночас союз чотирьох прозахідних опозиційних альянсів здобув 37,58 відсотків голосів, заявив на пресконференції голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі. За його словами, підрахувати лишилося лише кілька виборчих дільниць за кордоном, після цього інформація буде оновлена.

Зокрема, до парламенту також проходять чотири головні опозиційні блоки - "Коаліція змін" (10,92 відсотка), "Єдиний національний рух" (10,12 відсотка), "Сильна Грузія" (8,72 відсотка) і "За Грузію" (7,76 відсотка). Решта партій не подолали п'ятивідсотковий прохідний бар'єр.

Порушення на виборах у Грузії

Голова неурядової організації "Справедливі вибори" Ніно Долідзе заявила про масштабні спроби залякування і підкупу виборців, виявлені у день голосування.

"Факти, виявлені у день виборів, мали значний вплив на результати. У процесі голосування було зафіксовано багато інцидентів і порушень", — сказала вона на пресконференції 26 жовтня.

Зокрема, на деяких дільницях не було забезпечено таємницю голосування, були проблеми з маркуванням, масові вкидання бюлетенів і факти багаторазового голосування разом з підкупом виборців.

Зауважується, що у день виборів спостерігачам доводилося працювати в умовах залякування, обмеження їхніх прав, погроз насильством. Були випадки, коли спостерігачі ставали обʼєктами психологічного і фізичного насильств.

Опозиція не визнає результатів голосування

Лідери опозицій звинуватили правлячу "Грузинську мрію" у крадіжці голосів. Натомість чинний премʼєр Іраклій Кобахідзе заявив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

"За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев’яте", — відповів Кобахідзе.

Водночас, додав він, "будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна".

Що відомо про "Грузинську мрію", яка перемогла на виборах?

"Грузинська мрія" — правляча партія Грузії, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну посіла агресивну прокремлівську позицію. Її представники неодноразово звинувачували Україну у співпраці з грузинською опозицію і нібито підбурюванні громадян Грузії до антиурядових протестів.

Втім, відносини між Тбілісі та Києвом значно погіршилися після того, як президент Володимир Зеленський повернув експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

За час свого багаторічного правління "Грузинська мрія" ухвалила низку проросійських законів, зокрема "закон про іноагентів", і змінила курс на економічну співпрацю з Росією попри окуповану РФ Абхазію. ЗМІ також писали, що грузинська влада допомагала Москві обходити санкції, що офіційний Тбілісі заперечує.

У своїй передвиборчій агітації "Грузинська мрія" використала у рекламних банерах фото знищених від бойових дій українських міст.

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