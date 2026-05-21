Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Чи загрожує Німеччині дефіцит палива: експерт розповів, що ховається за панікою

Анна Ярославська
21 травня 2026, 12:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія розпочала інформаційну атаку. Максим Гардус пояснив, що насправді відбувається з нафтою.
Прапор Німеччини, Усть-Луга
Нафтової кризи не буде, вважає Максим Гардус / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, pixabay

Про що сказав Максим Гардус:

  • Масштаби нафтової проблеми в Європі сильно перебільшені в ЗМІ
  • Зниження потужностей НПЗ спричинить лише незначні економічні збитки
  • РФ використовує енергетику для потужного інформаційного тиску на ФРН

Експерт з питань комунікації, партнерства та інтеграції в ЄС організації Razom We Stand Максим Гардус заявив, що ситуація з постачанням нафти до Німеччини не свідчить про справжню енергетичну кризу.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що навіть для окремого нафтопереробного заводу обсяги недопоставок становлять менше 17% від загального споживання нафти. Решту сировини підприємство отримує з інших джерел.

відео дня

За словами Гардуса, мова не йде про повне зупинення НПЗ. Навіть якщо підприємство працює на 80% потужності, це скоріше створює економічні незручності — зростає собівартість продукції та виникає недозавантаження потужностей.

"Це погано для економіки заводу, але не критично. У такій ситуації частину співробітників можуть тимчасово відправити у відпустку", — пояснив експерт.

Він також підкреслив, що дефіциту палива в Берліні не очікується. Хоча завод в Усть-Лузі є одним з головних постачальників палива для німецької столиці, він не залишається єдиним джерелом постачання.

Гардус вважає, що масштаби проблеми значно перебільшені в інформаційному просторі.

"Політично ця криза звучить набагато гучніше, ніж виглядає в реальних цифрах", — зазначив він.

Експерт додав, що йдеться лише про кілька сотень тисяч тонн нафти для країни, яка щорічно споживає десятки мільйонів тонн палива.

За його словами, для Німеччини як найбільшої економіки Європи така ситуація не є критичною.

Гардус також припустив, що Росія використовує тему енергетики як інструмент інформаційного тиску на німецьку аудиторію.

"Про реальну енергетичну кризу не йдеться. Це скоріше інформаційна кампанія РФ", — резюмував експерт.

Дивіться відео — Інтерв'ю Максима Гардуса Главреду:

Скільки НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БПЛА

Великі нафтопереробні заводи в центральних регіонах Росії почали скорочувати виробництво або повністю призупиняти роботу після серії атак безпілотників.

Як повідомляє Reuters, за останні два тижні під удари потрапили найважливіші об'єкти енергетичної інфраструктури РФ. У 2026 році інтенсивність атак помітно зросла, а кількість НПЗ, що стали цілями дронів, з початку року фактично подвоїлася.

У другій половині травня серйозні перебої в роботі торкнулися підприємств, які забезпечують як внутрішній ринок палива, так і значну частину російського експорту.

За даними джерел, Рязанський НПЗ повністю припинив роботу ще 15 травня, а Московський НПЗ зупинився 17 травня. Ярославський завод "Ярославнефтеоргсинтез", як стверджується, зараз функціонує лише приблизно на 25% потужності.

Один з найбільших російських НПЗ — "Киришинефтеоргсинтез" з продуктивністю близько 20 млн тонн на рік — не працює з 5 травня. Також під удари потрапив "Нижегороднефтеоргсинтез" потужністю 17 млн тонн, однак його поточний стан офіційно не розкривається.

Загальна потужність підприємств, які повністю або частково припинили роботу, перевищує 83 млн тонн на рік. Це приблизно чверть усіх нафтопереробних потужностей Росії.

За оцінками Reuters, у період з січня по травень близько 11% потужностей первинної переробки нафти в РФ простоювали саме через атаки безпілотників.

Ці підприємства забезпечували понад 30% виробництва бензину і близько чверті дизельного палива в країні.

При цьому частина інших заводів, які могли б компенсувати дефіцит, також працюють з обмеженнями або тимчасово зупинені після аналогічних атак.

Атаки на російські НПЗ — останні новини

Як писав Главред, 21 травня в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Після атаки дронів спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що горить одна з установок переробки нафти на Сизранському НПЗ.

В ніч на 20 травня в районі Кстово Нижньогородської області уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". За даними Генштабу, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

5 травня в промзоні в Кірішах Ленінградської області в результаті атаки спалахнула пожежа. Там знаходиться один з найбільших у РФ НПЗ.

30 квітня СБУ завдала удару по російському НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від кордону України.

У ніч на 26 квітня в російському Ярославлі прогриміла серія вибухів, після яких над містом піднявся стовп вогню — загорівся місцевий нафтопереробний завод, один з найбільших у північній частині РФ.

Пожежа виникла в порту Усть-Луга Ленінградської області в результаті удару безпілотників у ніч на 29 березня.

Інші новини:

Про персону: Максим Гардус

Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн.

Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини України та світу Максим Гардус
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ змінили ситуацію на важливому напрямку фронту - росіян притиснули

ЗСУ змінили ситуацію на важливому напрямку фронту - росіян притиснули

14:52Фронт
Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФ

Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФ

14:26Війна
Росія націлилася на низку міст влітку-восени: Ступак – про загрозу з Білорусі й наступ на Київ

Росія націлилася на низку міст влітку-восени: Ступак – про загрозу з Білорусі й наступ на Київ

13:47Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Чотирьом знакам зодіаку незабаром посміхнеться удача: чиї мрії стануть реальністю

Чотирьом знакам зодіаку незабаром посміхнеться удача: чиї мрії стануть реальністю

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Останні новини

14:56

Перевірений метод захисту від кліщів: який предмет потрібно взяти з дому

14:52

ЗСУ змінили ситуацію на важливому напрямку фронту - росіян притиснули

14:51

Пенсіонерку сплутали з молодою моделлю і не повірили в її вікВідео

14:26

Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФВідео

14:15

Оригінальний сніданок за лічені хвилини: рецепт оладок з начинкою

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
14:14

ВишивАнка чи вишИванка - як сказати правильно: відповідь здивує багатьох

13:56

Які прилади потрібно завжди відключати від розетки: можуть спричинити пожежуВідео

13:52

"Тая Повалій сказала": Кудлай розкрила підставу від зрадниці України

13:47

Росія націлилася на низку міст влітку-восени: Ступак – про загрозу з Білорусі й наступ на КиївВідео

Реклама
13:18

Україна тестує нову зброю для відбиття атак РФ: в чому її особливість

13:18

Простий домашній спрей допомагає зупинити навалу щурів навесні

12:53

Кримінальні справи, самовари, російський паспорт. Журналісти розповіли нову історію про депутатку Житомирської облради Костюшко

12:45

"Зустрічають тут із квітами": Даша Євтух раптово повернулася в УкраїнуВідео

12:39

"Мета РФ - захопити новий обласний центр": РФ пішла в наступ на півночі

12:39

Чи загрожує Німеччині дефіцит палива: експерт розповів, що ховається за панікоюВідео

12:31

Чому кмітливі господині та кухарі кидають кубик льоду на сковорідку перед смаженнямВідео

12:25

Тіктокер підірвав інтернет, показавши дивну деталь на прищіпкахВідео

12:24

Як почистити кілограм молодої картоплі за п'ять хвилин - лайфхак

12:03

Свекруха Тодоренко попереджала її: що сталося у шлюбі зрадниці

11:48

РФ масовано атакує обласний центр: є влучання, кількість поранених зросла

Реклама
11:46

Стілець-серце та лампа-гриб: названо культові ретро-меблі, за якими полюють усіВідео

11:44

Мало і дорого: в Україні дефіцит базового овоча, як змінилися ціни

11:35

Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

11:24

Ядерні боєприпаси вже в Білорусі: Міноборони РФ зробило заявуВідео

11:17

Як насправді виглядав Ісус Христос і чому всі помилялисяВідео

11:14

РФ втратила імідж "енергетичної наддержави": експерт розкрив вплив ударів ЗСУ

10:53

Під час прийому Путіна у Китаї стався курйоз з натяком на переворот в РФ

10:34

Вишиванки та посмішки: Зеленський із дружиною з’явилися в особливих образах

10:04

5 причин, через які перець не росте після висадки в ґрунт: що з цим робитиВідео

10:02

Секрет рожевих гортензій та великих помідорів: як правильно використовувати золуВідео

09:58

РФ хоче використати Німеччину для тиску на Україну: в чому задум Кремля

09:50

"Навіщо запрошувати": Данилко жорстко розніс Євробачення 2026 та оголосив про рішення

09:50

Карта Deep State онлайн за 21 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:10

Рейтинг онлайн-шкіл з математики за результатами НМТ-2025: хто став лідером дистанційної освіти новини компанії

09:07

Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ

09:06

Рік змін: успіх і удача чекають на чотири знаки зодіаку до кінця 2026 року

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 травня (оновлюється)

08:17

У російській Сизрані пожежа та чорний дим: НПЗ атакували дрони

07:50

Портников: Візит Путіна до Китаю не приніс головногоПогляд

07:12

Партизани здійснили диверсію в Санкт-Петербурзі: спалили тепловоз із нафтою

Реклама
06:52

Росія завдала удару по Дніпру: ворожі безпілотники атакували житлові кварталиФото

05:45

В Росії почали різко ненавидіти Леніна - що сталось та до чого тут УкраїнаВідео

05:16

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

04:41

Не випадковість: чому в СРСР підлогу фарбували лише у коричневий колір

04:25

Без сліз та істерик: в якому віці краще віддати дитину в садочок

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

03:30

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026Відео

03:01

Витримають будь-яку спеку: 8 найкращих квітів для сонячного балкона

02:13

Океанічний колапс загрожує заморозити Європу: експерти б'ють на сполох

00:52

"Проблема з ракетами": тривожна заява ЗСУ після масованого обстрілу РФ

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти