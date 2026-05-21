Вишиванки та посмішки: Зеленський із дружиною з’явилися в особливих образах

Володимир та Олена Зеленські привітали українців із Днем вишиванки.

https://glavred.net/stars/vyshivanki-i-ulybki-zelenskiy-s-suprugoy-poyavilis-v-osobennyh-obrazah-10766510.html Посилання скопійоване

День вишиванки — Володимир та Олена Зеленські / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Зеленський

Ви дізнаєтеся:

Привітання Володимира Зеленського з Днем вишиванки

Які вишиванки обрали Володимир та Олена Зеленські

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська разом привітали українців з Днем вишиванки. На фотографії, яка з'явилася в Instagram, головна пара країни продемонструвала стильні вбрання в національному стилі.

У привітанні для українців президент зробив акцент на головних значеннях, які завжди супроводжували вишиванку: збереженні ідентичності та національної пам'яті, захисті від зла та надії на майбутнє.

відео дня

Володимир та Олена Зеленські у вишиванках / фото: instagram.com, Володимир Зеленський

"Століттями нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим — своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком. Українці щодня вишивають її власноруч, захищаючи те, що рідне. Відновлюючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і навчаючись самостійно. Ми зберігаємо пам'ять і будуємо майбутнє. З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо самостійно!", — написав Зеленський.

Для фотографії президент традиційно обрав вишиванку чорного кольору зі стриманим орнаментом. А ось його дружина Олена Зеленська обрала більш яскравий варіант — стильну блузу від Varenyky Fashion під назвою "Family tree". Як повідомляється на сайті бренду, цей орнамент споконвіку служив для зв'язку поколінь і захисту родини. Таку вишиванку можна придбати за 470 євро.

Вишиванка Олени Зеленської / varenykyfashion.ua

Зеленські вже не вперше обирають образи від цього бренду. Раніше президент уже з'являвся у вишиванці від "Varenyky Fashion" у 2024 році під час великоднього привітання. Модель під назвою "Володимир" обійшлася тоді президенту в 12 500 гривень.

Володимир Зеленський у вишиванці / фото: president.gov.ua

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що навколо Верки Сердючки розгорівся гучний скандал одразу після фіналу Євробачення-2026. Андрій Данилко особисто розповів, з якої причини організатори вирізали виступ з офіційного ролика на YouTube-каналі конкурсу.

Також українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно вперше стала мамою, нарешті розкрила ім'я свого новонародженого сина. Зробити це артистка вирішила досить оригінально — вона зашифрувала ім'я первістка за допомогою кумедних емодзі у своїх соцмережах.

Вас може зацікавити:

Про особу: Володимир Зеленський Володимир Зеленський — український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред