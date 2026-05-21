Партизани здійснили диверсію в Санкт-Петербурзі: спалили тепловоз із нафтою

Анна Ярославська
21 травня 2026, 07:12
Порушено постачання палива та сировини на промислові підприємства.
Тепловоз із росіянами та нафтою спалили в Санкт-Петербурзі
Тепловоз із нафтою спалили в Санкт-Петербурзі / Колаж: Главред, фото: atesh_ua

Коротко:

  • Виведений з ладу локомотив перевозив важливі нафтові вантажі
  • Порушення в транспортній системі зривають постачання заводів
  • Агенти пообіцяли продовжити знищення інфраструктури РФ

Партизани АТЕШ провели успішну операцію в Санкт-Петербурзі. В результаті знищено тепловоз і порушено нафтову логістику в північно-західному регіоні країни-агресора РФ.

Як повідомляє пресслужба руху АТЕШ, шляхом підпалу було виведено з ладу тепловоз, задіяний у перевезенні нафтових вантажів та забезпеченні ланцюгів поставок промислової та енергетичної інфраструктури регіону.

"Північно-західна логістика працює під постійним тиском. Залізнична інфраструктура перевантажена. Будь-який збій у вузлових точках призводить до затримок поставок палива та сировини", - йдеться у повідомленні.

Рух партизан уточнив, що промислові підприємства регіону залежать від цих ланцюгів. Тим більше, що поруч знаходиться Усть-Луга — один із ключових центрів експорту нафти та нафтопродуктів.

Картка АТЕШ
Карта АТЕШ / atesh_ua
Партизани підпалили російський тепловоз
Партизани підпалили тепловоз росіян / Фото: atesh_ua

В АТЕШ також додали, що будь-які порушення в транспортній системі ворога відразу позначаються на всій галузі: заводи недоотримують сировину, порти — вантажі, а регіональне постачання починає давати збої.

"Навіть у глибокому тилу критична інфраструктура залишається вразливою. Безпечних місць для путінської машини немає. Удар за ударом ми знищимо путінську фашистську систему зсередини!" - зазначили партизани.

Що відомо про партизанський рух
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка - Главред

Як писав Главред, 17 травня агенти партизанського руху АТЕШ послабили протиповітряну оборону Підмосков’я. Партизани порушили роботу кількох веж зв’язку в районах Путілково, Комунарки та Домодєдово Московської області.

Напередодні партизани у Воронежі провели диверсію, яка повністю дезорганізувала залізничну логістику окупантів на Куп'янському напрямку.

На початку квітня партизани АТЕШ завдали подвійного удару по залізничному постачанню російських окупантів на Куп'янському напрямку. Знищено дві релейні шафи — ключові вузли управління рухом поїздів на цьому напрямку.

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

