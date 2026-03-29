Вибухи та пожежа після потужної атаки дронів: під ударом стратегічний нафтовий порт РФ

Важливо:
- У порту Усть-Луга спалахнула пожежа після удару дронів
- Над Ленінградською областю нібито знищено 27 дронів
Пожежа виникла в порту Усть-Луга Ленінградської області в результаті удару безпілотників у ніч на 29 березня.
Повітряну тривогу оголосили в ніч на 29 березня, повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
При цьому разом з оголошенням про повітряну тривогу Дрозденко повідомив про можливість "зниження швидкості мобільного інтернету".
Пізніше Дрозденко уточнив, що нібито було знищено 27 дронів над Ленінградською областю.
Також, за його словами, в результаті атаки пошкоджено порт Усть-Луга.
Крім того, він додав, що "рятувальники працюють над гасінням пожежі в порту Усть-Луга".
Згодом у Мережі з'явилися кадри удару по порту Усть-Луга.
Як писав Главред, раніше безпілотники масово атакували місто Виборг Ленінградської області РФ. В результаті атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проекту 23550. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства — загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборзі поблизу бази ФСБ горіла будівля.
Нагадаємо, що раніше Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися відразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовської області та підступи до Москви.
Раніше в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.
Читайте також:
- У Волгограді після атаки дронів горить стратегічний НПЗ "Лукойла"
- Дрони атакували НПЗ у Росії: там масштабна пожежа, горять резервуари з паливом
- Порт "Кавказ", аеродром "Майкоп" і НПЗ уражені: пожежу в РФ видно з космосу
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.
Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.
Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.
Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
