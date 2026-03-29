Вибухи та пожежа після потужної атаки дронів: під ударом стратегічний нафтовий порт РФ

БПЛА знову атакували Ленінградську область, а в порту Усть-Луга сталася пожежа.

Порт Усть-Луга атакували дрони

У порту Усть-Луга спалахнула пожежа після удару дронів

Над Ленінградською областю нібито знищено 27 дронів

Пожежа виникла в порту Усть-Луга Ленінградської області в результаті удару безпілотників у ніч на 29 березня.

Повітряну тривогу оголосили в ніч на 29 березня, повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

При цьому разом з оголошенням про повітряну тривогу Дрозденко повідомив про можливість "зниження швидкості мобільного інтернету".

Пізніше Дрозденко уточнив, що нібито було знищено 27 дронів над Ленінградською областю.

Також, за його словами, в результаті атаки пошкоджено порт Усть-Луга.

Крім того, він додав, що "рятувальники працюють над гасінням пожежі в порту Усть-Луга".

Згодом у Мережі з'явилися кадри удару по порту Усть-Луга.

Атаки на РФ — новини за темою

Як писав Главред, раніше безпілотники масово атакували місто Виборг Ленінградської області РФ. В результаті атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проекту 23550. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства — загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборзі поблизу бази ФСБ горіла будівля.

Нагадаємо, що раніше Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися відразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовської області та підступи до Москви.

Раніше в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Читайте також:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

