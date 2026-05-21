Росія завдала удару по Дніпру: ворожі безпілотники атакували житлові квартали

Анна Ярославська
21 травня 2026, 06:52
Голова ОВА оприлюднив перші подробиці ранкового удару по місту.
Атака на Дніпро
Обстріл Дніпра 21 травня — вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • Голова ОДА розкрив перші подробиці ранкового удару по місту
  • Через обстріл сильно постраждав житловий п'ятиповерховий будинок
  • Постраждала жінка

Вранці в четвер, 21 травня, російська окупаційна армія знову атакувала Дніпро. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БПЛА в напрямку міста. Подробиці наслідків атаки розкрив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Через удар понівечена квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено й кілька сусідніх будинків – там вилетіли вікна.

Постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці – вона лікуватиметься амбулаторно.

  • Наслідки ранкової атаки росіян 21 травня на Дніпро
    Наслідки ранкової атаки росіян 21 травня на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували дронами низку міст України. Зокрема, під удар потрапили Конотоп, Одеса, Вільнянськ, Дніпро. Є руйнування та постраждалі.

У ДТЕК повідомили, що ворог атакував енергетичний об'єкт в Одесі. В результаті удару дронів без світла залишилися десятки тисяч сімей.

В ніч на 19 травня армія країни-агресора РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський та Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі, пошкоджено понад 25 приватних житлових будинків та одну багатоповерхівку. Троє людей отримали травми.

Також у ніч на 19 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. В Ізмаїльському районі БПЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши покрівлю та вікна. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Росія завдала удару по Україні радіоактивним "Шахедом"

СБУ зафіксувала підвищений рівень радіації на уламках російської ракети, яку окупанти встановили на модернізований ударний дрон "Герань-2" під час атаки на Чернігівську область у ніч на 7 квітня.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що використання ракети Р-60 на "Шахедах" не є новою тактикою. За його словами, такі ракети застосовують для протидії українській армійській авіації, яка здійснює перехоплення дронів.

"Це ракета "повітря-повітря" для боротьби з повітряними цілями. Вони таким чином хочуть боротися з нашою армійською авіацією, яка вилітає на знищення "Шахедів", — пояснив він.

Водночас Жданов підкреслив, що зафіксоване випромінювання не свідчить про використання ядерної зброї.

На його думку, російські військові могли навмисно розмістити в дроні або ракеті елементи з радіоактивним забрудненням. Він припустив, що це може бути одним із варіантів так званої "брудної бомби", метою якої є не стільки завдання прямої шкоди, скільки створення паніки серед населення.

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

