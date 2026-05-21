Росія завдала удару по Дніпру: ворожі безпілотники атакували житлові квартали

Коротко:
- Голова ОДА розкрив перші подробиці ранкового удару по місту
- Через обстріл сильно постраждав житловий п'ятиповерховий будинок
- Постраждала жінка
Вранці в четвер, 21 травня, російська окупаційна армія знову атакувала Дніпро. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БПЛА в напрямку міста. Подробиці наслідків атаки розкрив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Через удар понівечена квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено й кілька сусідніх будинків – там вилетіли вікна.
Постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці – вона лікуватиметься амбулаторно.
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували дронами низку міст України. Зокрема, під удар потрапили Конотоп, Одеса, Вільнянськ, Дніпро. Є руйнування та постраждалі.
У ДТЕК повідомили, що ворог атакував енергетичний об'єкт в Одесі. В результаті удару дронів без світла залишилися десятки тисяч сімей.
В ніч на 19 травня армія країни-агресора РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський та Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі, пошкоджено понад 25 приватних житлових будинків та одну багатоповерхівку. Троє людей отримали травми.
Також у ніч на 19 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. В Ізмаїльському районі БПЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши покрівлю та вікна. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих.
Росія завдала удару по Україні радіоактивним "Шахедом"
СБУ зафіксувала підвищений рівень радіації на уламках російської ракети, яку окупанти встановили на модернізований ударний дрон "Герань-2" під час атаки на Чернігівську область у ніч на 7 квітня.
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що використання ракети Р-60 на "Шахедах" не є новою тактикою. За його словами, такі ракети застосовують для протидії українській армійській авіації, яка здійснює перехоплення дронів.
"Це ракета "повітря-повітря" для боротьби з повітряними цілями. Вони таким чином хочуть боротися з нашою армійською авіацією, яка вилітає на знищення "Шахедів", — пояснив він.
Водночас Жданов підкреслив, що зафіксоване випромінювання не свідчить про використання ядерної зброї.
На його думку, російські військові могли навмисно розмістити в дроні або ракеті елементи з радіоактивним забрудненням. Він припустив, що це може бути одним із варіантів так званої "брудної бомби", метою якої є не стільки завдання прямої шкоди, скільки створення паніки серед населення.
Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
