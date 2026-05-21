'Мета РФ - захопити новий обласний центр': РФ пішла в наступ на півночі

У ДШВ розповіли, що росіяни намагаються захопити Суми та Харків.

Росіяни хочуть захопити Суми

Російські окупанти хочуть захопити Суми та Харків. Захоплення цих обласних центрів є найближчими завданнями росіян. Про це заявив речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як.

Останніми днями зросла активність ворога. Росіяни намагаються просунутись якомога ближче до Сум.

"Їхня мета, як мінімум, захопити Суми, як обласний центр. Їм це не вдається, звичайно. Але ніхто не сказав, що вони відмовилися від цієї історії. Тому вони тиснуть зараз", — пояснив Карп’як.

Він додав, що не потрібно вважати цей наступ окупантів спробою творити буферну зону. Ці атаки є спробою захопити якомога більше територій.

"Вони здійснюють наступальні дії, спроби наступальних дій", — пояснив Карпʼяк.

Чи є у РФ сили для захоплення Сум - Коваленко

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у РФ нема сил для захоплення Сум чи Харкова.

"Ворог може планувати захопити хоч всю Україну, але наша протидія ефективна, втрати росіян великі", - зазначив він.

Коваленко додав, що чим ефективніша наша протидія, тим більше у РФ втрат.

Як писав Главред, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю 24 каналу заявив, що у 2026 році російські війська зосередять основні зусилля на спробах вийти до адміністративних кордонів Донецької області.

За його словами, окупанти також намагатимуться розвивати наступальні дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас він зазначив, що російське командування регулярно коригує свої плани, насамперед щодо термінів реалізації поставлених завдань.

"Зараз жодного дедлайну вони не виконали", - зазначив він.

Паліса також вважає, що армія РФ не зможе до початку вересня досягти адміністративних кордонів Донецької області. На його думку, окупанти можуть не виконати це завдання навіть до кінця року.

Як раніше писав Главред, російські окупаційні війська намагаються активізувати штурмові дії в Сумській області. У прикордонних районах фіксується зона інфільтрації противника. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

У прикордонні тривають складні бої, однак Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів, щоб не допустити розширення присутності російських військ у регіоні. За наявною інформацією, противник зазнає значних втрат.

В угрупованні військ "Курськ" також заявили, що ситуація на Сумщині наразі залишається стабільною та контрольованою. Там зазначили, що дії російських військ поки не свідчать про спроби взяти Суми у так зване напівоточення.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначав, що у РФ немає сил для того, щоб взяти Суми у напівоточення. Росіяни не здатні навіть частково оточити місто. За останні пів року на Сумщині вони просунулись лише незначно, захопивши два прикордонні населені пункти.

Про персону: Вадим Карп'як Вадим Карп'як - український журналіст, радіоведучий, телеведучий. Ведучий політичного ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV і радіопрограми "Про закон і благодать" на UA: Радіо Культура. 01.10.2025 року оголосив у прямому ефірі про мобілізацію за власним бажанням у 8-й корпус десантно-штурмових військ, повідомляє Вікіпедія.

