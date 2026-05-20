ЗСУ рознесли гігантські нафтові резервуари і НПЗ: Генштаб оголосив результати

Руслана Заклінська
20 травня 2026, 14:33
Сили оборони України завдали ударів по військових та інфраструктурних об’єктах в РФ і на ТОТ України.
Уражено НПЗ "Лукойл" та нафтобазу "Ярославль-3"/ Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне:

  • Уражено НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез"
  • Завдано ударів по пунктах управління, ППО та БпЛА окупантів
  • Уражено скупчення живої сили, склад боєприпасів і ремонтні підрозділи РФ

У ніч на 19 та 20 травня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військово-інфраструктурних об’єктах російських окупантів як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Кстово Нижньогородської області уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". За даними Генштабу, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

Також у населеному пункті Семибратово під удар потрапила стратегічна нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3". Підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 000 кубічних метрів.

"Станція є важливим елементом системи транспортування нафти російської федерації та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Що уражено на лінії фронту

Окрім економічного терору ворога в тилу, Сили оборони суттєво прорідили систему управління окупаційних військ безпосередньо на лінії фронту та в прикордонні РФ. Влучними ударами було уражено пункти управління окупантів у Соледарі Донецької області, а також командно-спостережні пункти у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині.

Крім того, українські сили завдали ударів по пунктах управління безпілотниками РФ у районах Піддубного та Перебудови на Донеччині, Гуляйполя на Запоріжжі, а також Єлізаветівки Курської області РФ.

Також уражено скупчення живої сили противника в районах Новоукраїнки Запорізької області, Мирного, Сніжного та міста Донецьк. Додатково знищено склад боєприпасів у районі Маринівки на Запоріжжі та ремонтний підрозділ у Сіверськодонецьку на Луганщині.

Які цілі ударів України - анонс "Мадяра"

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об’єктах нафтогазової інфраструктури. За його словами, відстань у 1 500-2 000 км від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ, а українські дрони здатні уражати об’єкти по всій території країни-агресора.

Бровді підкреслив, що пріоритетними цілями залишаються нафтогазові об’єкти, оскільки саме вони забезпечують фінансування російської війни проти України. Він також зазначив, що удари по нафтопереробній інфраструктурі є "військово виправданими".

Окремо командувач заявив, що одним із ключових завдань українських сил є зменшення можливостей противника для наступу та завдання йому втрат, які перевищують темпи поповнення.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України 18-19 травня завдали ударів по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3".

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді заявив, що після масованих ударів українських дронів по Москві в Росії триває інформаційне замовчування наслідків атаки. За його словами, у Кремлі намагаються одночасно приховати реальні результати ударів і підтримувати ілюзію нормальності, контролюючи інформаційний простір.

За даними Reuters, Московський нафтопереробний завод тимчасово зупинив роботу після атаки українського дрона, що сталася минулими вихідними. Пошкодження були незначними, однак підприємство призупинило виробництво для перевірки обладнання та з міркувань безпеки.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

війна в Україні НПЗ війна Росії та України атака дронів
