Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ

Російський диктатор хоче продовжувати війну, але РФ програє з кожним днем.

Економіка РФ падає

Про що говорить Андрій Коваленко:

У РФ зростає приховане безробіття

Економіка РФ падає

Російській еліті потрібно саботувати накази Путіна

Російська економіка обвалюється. У РФ вже фіксують приховане безробіття. Про ці наслідки путінського режиму війни в Україні розповів керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Російський АвтоВАЗ у травні відправив понад 30 тисяч працівників у корпоративну відпустку. Подібні обмеження запровадив КамАЗ через падіння виробництва. Вже у травні звільнили 2 тисячі кваліфікованих спеціалістів.

Відомо, що працівників вже почали переводити на чотириденний робочий тиждень та скорочувати зарплати. Багатьох спеціалістів відправляють у неоплачувані відпустки. Загалом приховане безробіття в окремих галузях оцінюють у 800 тисяч - 1,2 мільйона осіб.

"У той же час, Путін не бачить майбутнього для режиму без війни. Росія планомірно від його мрії стати геополітичним гравцем дрейфує до довготривалого статусу сировинного придатка. Кращим майбутнім для багатьох республік у РФ було б рішення про вимогу до Москви терміново завершити війну з подальшою забороною на рекрутингові та приховані мобілізаційні заходи на території кожної республіки. Або ж поступовий вихід з-під контролю Москви і дрейф в бік потенційних іноземних союзників", - вважає Коваленко.

Він переконаний, що для цього російським елітам потрібно звернути увагу на те, у яку кризу їх штовхає Путін. Він радить саботувати рішення російського диктатора.

"Росія не досягне своїх результатів у війні. Це вже зрозуміло. Їх сподівання на економічну руйнацію ЄС, України, зупинку підтримки наших сил на держави Заходом, а також сподівання на більше залучення китайських ресурсів для себе - це ілюзія окремих діячів в оточенні Путіна, його самого, а також деяких генералів", - каже керівник ЦПД.

Коваленко наголошує на тому, що РФ програє війну з кожним днем її продовження. До того ж територія Росії вже повністю прострілюється, а кількість атак лише зростає.

Фінансові проблеми в Росії - думка економіста

Економіст, політик і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що фінансові проблеми Росії настільки серйозні, що навіть тимчасове зростання доходів протягом кількох місяців через загострення ситуації навколо Ірану, не здатне суттєво вплинути на загальну ситуацію.

За його словами, навіть продаж нафти за ціною близько 100 доларів за барель не дозволить Росії подолати глибоку фінансову кризу.

"Якщо до кінця року ціна на нафту становитиме 90–100 доларів, то це буде сильним подарунком Путіну, і в Росії закриють бюджет цього року та зможуть протриматися ще рік-другий", - вважає він.

Нагадаємо, Главред писав, що на тлі зростання світових цін на нафту адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення про тимчасове скасування санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що економічне становище у Росії уже складне і може тільки погіршуватися. Вести війну проти України Кремль зможе, найімовірніше, ще рік-два.

Напередодні повідомлялося, що поки на Близькому Сході триває війна, російській економіці нічого не загрожує. Як тільки війна припиниться, знову запуститься лічильник, який відраховує час до кінця економіки РФ.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

