Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ

Ангеліна Підвисоцька
21 травня 2026, 09:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Російський диктатор хоче продовжувати війну, але РФ програє з кожним днем.
Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ
Економіка РФ падає / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що говорить Андрій Коваленко:

  • У РФ зростає приховане безробіття
  • Економіка РФ падає
  • Російській еліті потрібно саботувати накази Путіна

Російська економіка обвалюється. У РФ вже фіксують приховане безробіття. Про ці наслідки путінського режиму війни в Україні розповів керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Російський АвтоВАЗ у травні відправив понад 30 тисяч працівників у корпоративну відпустку. Подібні обмеження запровадив КамАЗ через падіння виробництва. Вже у травні звільнили 2 тисячі кваліфікованих спеціалістів.

відео дня

Відомо, що працівників вже почали переводити на чотириденний робочий тиждень та скорочувати зарплати. Багатьох спеціалістів відправляють у неоплачувані відпустки. Загалом приховане безробіття в окремих галузях оцінюють у 800 тисяч - 1,2 мільйона осіб.

"У той же час, Путін не бачить майбутнього для режиму без війни. Росія планомірно від його мрії стати геополітичним гравцем дрейфує до довготривалого статусу сировинного придатка. Кращим майбутнім для багатьох республік у РФ було б рішення про вимогу до Москви терміново завершити війну з подальшою забороною на рекрутингові та приховані мобілізаційні заходи на території кожної республіки. Або ж поступовий вихід з-під контролю Москви і дрейф в бік потенційних іноземних союзників", - вважає Коваленко.

Він переконаний, що для цього російським елітам потрібно звернути увагу на те, у яку кризу їх штовхає Путін. Він радить саботувати рішення російського диктатора.

"Росія не досягне своїх результатів у війні. Це вже зрозуміло. Їх сподівання на економічну руйнацію ЄС, України, зупинку підтримки наших сил на держави Заходом, а також сподівання на більше залучення китайських ресурсів для себе - це ілюзія окремих діячів в оточенні Путіна, його самого, а також деяких генералів", - каже керівник ЦПД.

Коваленко наголошує на тому, що РФ програє війну з кожним днем її продовження. До того ж територія Росії вже повністю прострілюється, а кількість атак лише зростає.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Фінансові проблеми в Росії - думка економіста

Економіст, політик і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що фінансові проблеми Росії настільки серйозні, що навіть тимчасове зростання доходів протягом кількох місяців через загострення ситуації навколо Ірану, не здатне суттєво вплинути на загальну ситуацію.

За його словами, навіть продаж нафти за ціною близько 100 доларів за барель не дозволить Росії подолати глибоку фінансову кризу.

"Якщо до кінця року ціна на нафту становитиме 90–100 доларів, то це буде сильним подарунком Путіну, і в Росії закриють бюджет цього року та зможуть протриматися ще рік-другий", - вважає він.

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на тлі зростання світових цін на нафту адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення про тимчасове скасування санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що економічне становище у Росії уже складне і може тільки погіршуватися. Вести війну проти України Кремль зможе, найімовірніше, ще рік-два.

Напередодні повідомлялося, що поки на Близькому Сході триває війна, російській економіці нічого не загрожує. Як тільки війна припиниться, знову запуститься лічильник, який відраховує час до кінця економіки РФ.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні економіка Володимир Путін Олександр Коваленко економіка Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ

Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ

09:07Світ
Росія завдала удару по Дніпру: ворожі безпілотники атакували житлові квартали

Росія завдала удару по Дніпру: ворожі безпілотники атакували житлові квартали

06:52Україна
"Проблема з ракетами": тривожна заява ЗСУ після масованого обстрілу РФ

"Проблема з ракетами": тривожна заява ЗСУ після масованого обстрілу РФ

00:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

Почне рости наступного дня: чим підгодувати капусту після висадки у ґрунт

Почне рости наступного дня: чим підгодувати капусту після висадки у ґрунт

Китайський гороскоп на завтра, 21 травня: Бикам — суперечки, Коням — скарги

Китайський гороскоп на завтра, 21 травня: Бикам — суперечки, Коням — скарги

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Останні новини

10:04

5 причин, через які перець не росте після висадки в ґрунт: що з цим робити

10:02

Секрет рожевих гортензій та великих помідорів: як правильно використовувати золуВідео

09:58

РФ хоче використати Німеччину для тиску на Україну: в чому задум Кремля

09:50

"Навіщо запрошувати": Данилко жорстко розніс Євробачення 2026 та оголосив про рішення

09:50

Карта Deep State онлайн за 21 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
09:10

Рейтинг онлайн-шкіл з математики за результатами НМТ-2025: хто став лідером дистанційної освіти новини компанії

09:07

Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ

09:06

Рік змін: успіх і удача чекають на чотири знаки зодіаку до кінця 2026 року

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 травня (оновлюється)

Реклама
08:17

У російській Сизрані пожежа та чорний дим: НПЗ атакували дрони

07:50

Портников: Візит Путіна до Китаю не приніс головногоПогляд

07:12

Партизани здійснили диверсію в Санкт-Петербурзі: спалили тепловоз із нафтою

06:52

Росія завдала удару по Дніпру: ворожі безпілотники атакували житлові кварталиФото

05:45

В Росії почали різко ненавидіти Леніна - що сталось та до чого тут УкраїнаВідео

05:16

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

04:41

Не випадковість: чому в СРСР підлогу фарбували лише у коричневий колір

04:25

Без сліз та істерик: в якому віці краще віддати дитину в садочок

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

03:30

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026Відео

03:01

Витримають будь-яку спеку: 8 найкращих квітів для сонячного балкона

Реклама
02:13

Океанічний колапс загрожує заморозити Європу: експерти б'ють на сполох

00:52

"Проблема з ракетами": тривожна заява ЗСУ після масованого обстрілу РФ

00:07

Удар по центру пілотів РФ: підірвано десятки "кадировців" разом із командиром

20 травня, середа
23:07

Великі НПЗ РФ зупиняються після потужних ударів БпЛА – Reuters

23:05

Чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття: Ігнат назвав причину

23:04

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

23:03

Чи можна вберегти троянду: що робити, якщо на листках з'явились плями

22:25

Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом": що відомо про нову загрозуФото

22:04

Важливий успіх на півдні: з’явилися деталі зачистки Степногірська від росіян

21:54

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

21:03

Як сказати "несуча стіна" українською: відповідь здивує багатьох

21:01

Вступ України до Євросоюзу: Угорщина висунула Києву умову для переговорів

20:53

Чи буде Європа змушувати Україну припинити бити по Росії: експерт дав прогнозВідео

20:47

Аліна Гросу оприлюднила ім'я свого новонародженого сина

20:27

Накличете хвороби та злидні: в які дні тижня не можна мити голову

20:13

Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

19:48

Помер колишній учасник гурту ТНМК: що відомо

19:41

Зеленський назвав напрямки нового наступу РФ з півночі: що готує Кремль

19:31

Кришували мережі "порноофісів": затримано замначальника Нацполіції Житомирщини

19:25

Раніше ховались від сусідів: яка популярна сьогодні професія була соромом в СРСР

Реклама
19:23

Карабахський епізод як частина біографії, яку намагаються переписати

19:10

Чому насправді коти муркочуть: секрет, про який мовчать ветеринариВідео

19:10

Другий фронт із "ПМР": Селезньов - про ризик прориву росіян до ОдесиПогляд

18:55

Секрет рекордного врожаю огірків: одна добавка гарантує "чарівний" результатВідео

18:49

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

18:31

Літак-"привид" без пілота перетнув півкраїни, а потім почався кошмар

18:30

Чи потрібно цілувати покійного в лоб: священик пояснив, як правильно прощатисяВідео

18:29

Одна кнопка в авто знизить витрату палива: водіям розкрили спосіб економії

18:24

У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

18:17

Впевненість Лева чи спокій Козерога: яка головна сила вашого знака зодіаку

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти