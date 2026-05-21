"Навіщо запрошувати": Данилко жорстко розніс Євробачення 2026 та оголосив про рішення

Христина Трохимчук
21 травня 2026, 09:50
Артиста обділили через неуважність організаторів конкурсу.
Верка Сердючка — Євробачення 2026
Вєрка Сердючка — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

  • Що сталося з Вєркою Сердючкою на Євробаченні 2026
  • Коментар Андрія Данилка

Легендарна Вєрка Сердючка опинилася в епіцентрі скандалу після Євробачення 2026. Андрій Данилко в Instagram прокоментував, чому з офіційного ролика на каналі конкурсу вирізали виступ Сердючки.

Знаковим номером на Євробаченні 2026 став виступ легенд конкурсу. Серед них на сцені з'явилася Вєрка Сердючка, яка виконала разом із залом пісню "Volare". Кадри, на яких весь зал виконує хіт разом з українським артистом в унісон, раптово зникли з ролика на офіційному каналі. Виявилося, що організатори Євробачення 2026 не викупили права на пісню. Такий вчинок обурив Андрія Данилка, який не став мовчати і публічно розповів про проблему у своїх соцмережах.

Андрій Данилко на сцені Євробачення 2026
Андрій Данилко на сцені Євробачення 2026 / фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

"Дякую єврофанам за таку щиру реакцію та підтримку. Звичайно, мені б хотілося, щоб усі могли подивитися повноцінний виступ, а не обрізаний фрагмент. Але я радий, що, принаймні, тисячі глядачів у залі побачили номер наживо і співали разом з нами. Розумію, що організатори не хотіли нас образити, у них є своє бачення, свої умови. Але я не розумію, навіщо запрошувати, як то кажуть, "ікону Євробачення", і її не показувати... Вплинути на ситуацію я ніяк не можу, але для мене це урок. Якщо й погоджуватися на участь у таких заходах, слід домовлятися про всі деталі "на березі": авторські права, виконання і навіть узгоджувати розкадровку номера, щоб розуміти, як це буде виглядати. Але якщо перефразувати відомий мем "Тату, я стараюся!", можу сказати так: "Люди, ми старалися...", — відверто висловився артист.

Незважаючи на неповагу з боку організаторів Євробачення, Данилко не збирається сидіти склавши руки. Він заявив, що був би радий записати кавер на хіт "Volare" і дати йому нове життя.

Верка Сердючка - Volare
Вєрка Сердючка — Volare / фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

"Я з величезним задоволенням записав би повну версію "Volare" і, якщо пощастить, подарував цій пісні нове життя. Для мене найцінніше — коли на наших концертах люди і сміються, і плачуть, і відчувають теплу ностальгію. А потім повертаються додому з простим відчуттям: "Ми були на концерті Сердючки, і ми були щасливі", — поділився Данилко.

Андрій Данилко
Андрій Данилко / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Камалія поділилася подробицями російської атаки, що сталася 14 травня. В результаті обстрілу було зруйновано бізнес-центр, що належить її екс-чоловікові, мільярдерові Мохаммеду Захуру.

Також Алла Пугачова і Максим Галкін потрапили в об'єктиви камер під час прогулянки Лімасолом. Зворушливі кадри, на яких шоумен ніжно піклується про дружину, миттєво розлетілися мережею. Багато користувачів назвали їх прикладом здорового і міцного шлюбу.

Про особу: Андрій Данилко

Андрій Данилко — український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Верка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-ге місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проектах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

"Мета РФ - захопити новий обласний центр": РФ пішла в наступ на півночі

12:39Фронт
РФ масовано атакує обласний центр: є влучання, кількість поранених зросла

11:48Україна
Ядерні боєприпаси вже в Білорусі: Міноборони РФ зробило заяву

11:24Війна
Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

Почне рости наступного дня: чим підгодувати капусту після висадки у ґрунт

Китайський гороскоп на сьогодні, 21 травня: Бикам — суперечки, Коням — скарги

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

12:45

"Зустрічають тут із квітами": Даша Євтух раптово повернулася в Україну

12:39

"Мета РФ - захопити новий обласний центр": РФ пішла в наступ на півночі

12:39

Чи загрожує Німеччині дефіцит палива: експерт розповів, що ховається за панікоюВідео

12:31

Чому кмітливі господині та кухарі кидають кубик льоду на сковорідку перед смаженнямВідео

12:25

Тіктокер підірвав інтернет, показавши дивну деталь на прищіпкахВідео

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
12:24

Як почистити кілограм молодої картоплі за п'ять хвилин - лайфхак

12:03

Свекруха Тодоренко попереджала її: що сталося у шлюбі зрадниці

11:48

РФ масовано атакує обласний центр: є влучання, кількість поранених зросла

11:46

Стілець-серце та лампа-гриб: названо культові ретро-меблі, за якими полюють усіВідео

11:44

Мало і дорого: в Україні дефіцит базового овоча, як змінилися ціни

11:35

Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

11:24

Ядерні боєприпаси вже в Білорусі: Міноборони РФ зробило заявуВідео

11:17

Як насправді виглядав Ісус Христос і чому всі помилялисяВідео

11:14

РФ втратила імідж "енергетичної наддержави": експерт розкрив вплив ударів ЗСУ

10:53

Під час прийому Путіна у Китаї стався курйоз з натяком на переворот в РФ

10:34

Вишиванки та посмішки: Зеленський із дружиною з’явилися в особливих образах

10:04

5 причин, через які перець не росте після висадки в ґрунт: що з цим робитиВідео

10:02

Секрет рожевих гортензій та великих помідорів: як правильно використовувати золуВідео

09:58

РФ хоче використати Німеччину для тиску на Україну: в чому задум Кремля

09:50

"Навіщо запрошувати": Данилко жорстко розніс Євробачення 2026 та оголосив про рішення

09:50

Карта Deep State онлайн за 21 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:10

Рейтинг онлайн-шкіл з математики за результатами НМТ-2025: хто став лідером дистанційної освіти новини компанії

09:07

Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ

09:06

Рік змін: успіх і удача чекають на чотири знаки зодіаку до кінця 2026 року

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 травня (оновлюється)

08:17

У російській Сизрані пожежа та чорний дим: НПЗ атакували дрони

07:50

Портников: Візит Путіна до Китаю не приніс головногоПогляд

07:12

Партизани здійснили диверсію в Санкт-Петербурзі: спалили тепловоз із нафтою

06:52

Росія завдала удару по Дніпру: ворожі безпілотники атакували житлові кварталиФото

05:45

В Росії почали різко ненавидіти Леніна - що сталось та до чого тут УкраїнаВідео

05:16

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

04:41

Не випадковість: чому в СРСР підлогу фарбували лише у коричневий колір

04:25

Без сліз та істерик: в якому віці краще віддати дитину в садочок

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

03:30

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026Відео

03:01

Витримають будь-яку спеку: 8 найкращих квітів для сонячного балкона

02:13

Океанічний колапс загрожує заморозити Європу: експерти б'ють на сполох

00:52

"Проблема з ракетами": тривожна заява ЗСУ після масованого обстрілу РФ

00:07

Удар по центру пілотів РФ: підірвано десятки "кадировців" разом із командиром

20 травня, середа
23:07

Великі НПЗ РФ зупиняються після потужних ударів БпЛА – Reuters

23:05

Чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття: Ігнат назвав причину

23:04

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

23:03

Чи можна вберегти троянду: що робити, якщо на листках з'явились плями

22:25

Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом": що відомо про нову загрозуФото

22:04

Важливий успіх на півдні: з’явилися деталі зачистки Степногірська від росіян

21:54

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

21:03

Як сказати "несуча стіна" українською: відповідь здивує багатьох

21:01

Вступ України до Євросоюзу: Угорщина висунула Києву умову для переговорів

20:53

Чи буде Європа змушувати Україну припинити бити по Росії: експерт дав прогнозВідео

20:47

Аліна Гросу оприлюднила ім'я свого новонародженого сина

