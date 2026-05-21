"Навіщо запрошувати": Данилко жорстко розніс Євробачення 2026 та оголосив про рішення

Артиста обділили через неуважність організаторів конкурсу.

Вєрка Сердючка — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

Легендарна Вєрка Сердючка опинилася в епіцентрі скандалу після Євробачення 2026. Андрій Данилко в Instagram прокоментував, чому з офіційного ролика на каналі конкурсу вирізали виступ Сердючки.

Знаковим номером на Євробаченні 2026 став виступ легенд конкурсу. Серед них на сцені з'явилася Вєрка Сердючка, яка виконала разом із залом пісню "Volare". Кадри, на яких весь зал виконує хіт разом з українським артистом в унісон, раптово зникли з ролика на офіційному каналі. Виявилося, що організатори Євробачення 2026 не викупили права на пісню. Такий вчинок обурив Андрія Данилка, який не став мовчати і публічно розповів про проблему у своїх соцмережах.

Андрій Данилко на сцені Євробачення 2026

"Дякую єврофанам за таку щиру реакцію та підтримку. Звичайно, мені б хотілося, щоб усі могли подивитися повноцінний виступ, а не обрізаний фрагмент. Але я радий, що, принаймні, тисячі глядачів у залі побачили номер наживо і співали разом з нами. Розумію, що організатори не хотіли нас образити, у них є своє бачення, свої умови. Але я не розумію, навіщо запрошувати, як то кажуть, "ікону Євробачення", і її не показувати... Вплинути на ситуацію я ніяк не можу, але для мене це урок. Якщо й погоджуватися на участь у таких заходах, слід домовлятися про всі деталі "на березі": авторські права, виконання і навіть узгоджувати розкадровку номера, щоб розуміти, як це буде виглядати. Але якщо перефразувати відомий мем "Тату, я стараюся!", можу сказати так: "Люди, ми старалися...", — відверто висловився артист.

Незважаючи на неповагу з боку організаторів Євробачення, Данилко не збирається сидіти склавши руки. Він заявив, що був би радий записати кавер на хіт "Volare" і дати йому нове життя.

Вєрка Сердючка — Volare

"Я з величезним задоволенням записав би повну версію "Volare" і, якщо пощастить, подарував цій пісні нове життя. Для мене найцінніше — коли на наших концертах люди і сміються, і плачуть, і відчувають теплу ностальгію. А потім повертаються додому з простим відчуттям: "Ми були на концерті Сердючки, і ми були щасливі", — поділився Данилко.

Андрій Данилко

Про особу: Андрій Данилко Андрій Данилко — український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Верка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-ге місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проектах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска" тощо.

