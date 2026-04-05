Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

Постраждала інфраструктура нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

https://glavred.net/ukraine/moshchnye-udary-vsu-v-ogne-npz-aviaciya-i-strategicheskie-sklady-rf-10754477.html Посилання скопійоване

ЗСУ завдали потужних ударів по росіянам

Важливо:

У ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російського агресора.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, було уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородська обл., РФ).

відео дня

В результаті удару ЗСУ на території підприємства виникла масштабна пожежа. Зазначається, що "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" займає стратегічне місце в нафтопереробній галузі РФ, зокрема, забезпечуючи паливом критично важливий московський регіон (майже 30% загальноросійського споживання бензину) та російську армію.

Уточнюється, що виробнича потужність об'єкта сягає 17 млн тонн сировини на рік. Номенклатура підприємства включає понад 50 видів продукції, зокрема авіаційне та дизельне паливо, яке безпосередньо постачається для потреб російського ВПК та забезпечення окупаційного контингенту.

У Генштабі додали, що масштаби завданих збитків уточнюються.

/ Главред

Крім того, підтверджено пожежу в результаті чергового ураження інфраструктури стратегічно важливого для загарбників порту "Приморськ" на Балтійському морі. Це один з найбільших портів РФ, задіяних у транспортуванні нафтопродуктів.

При цьому було уражено склад зберігання авіаційної техніки (Саки, ТВТ АР Крим).

Додамо, що українські воїни наносили удари по скупченням живої сили противника в районах Березового та Новомиколаївки у Дніпропетровській області, Гуляйполя Запорізької області та Ялинського Донецької області.

/ Генштаб ЗСУ

Удари по цілях РФ - новини за темою

Нагадаємо, українські військові завдали удару ракетами ATACMS і SCALP по місцю зберігання та запуску "Шахедів" біля Донецького аеропорту. Після атаки зафіксували масштабну пожежу та детонацію.

Також Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах у Криму. У ході операції було уражено три зенітні комплекси "Панцир-С1", десантний катер проекту БК-16 у районі Новоозерного та базу безпілотників "Оріон" на аеродромі Кіровське.

Як повідомляв Главред, раніше було знищено склад і чотири станції управління дронами. Українські військові зазначили, що продовжують системно знищувати логістику та бойовий потенціал ворога в тилу.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред