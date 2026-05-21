РФ хоче використати Німеччину для тиску на Україну: в чому задум Кремля

Анна Косик
21 травня 2026, 09:58
Росіяни створюють штучний дефіцит для європейців, щоб удари України припинилися.
Москва створює штучні проблеми для Німеччини

Що повідомив Гардус:

  • Росія тисне на Німеччину через поставки нафти з Казахстану
  • Україна не завдавала ударів по північній гілці нафтопроводу
  • "Дружба" справна і готова до транспортування сировини

Країна-агресорка Росія намагається використати нафтопровід "Дружба" та Казахстан як важіль тиску на Німеччину для зміни її політичної позиції щодо ударів України по території ворога.

Про це в інтервʼю Главреду розповів фахівець із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максим Гардус. За його словами, оскільки Німеччина отримує через нафтопровід нафту з Казахстану, Москва свідомо створює дефіцит і припинила транзит для Берліна.

Нафтопровід "Дружба"

"Без сумніву, це цілком навмисні дії Москви. Технічних причин для припинення транзиту не було. Україна не завдавала ударів по північній гілці нафтопроводу "Дружба". Таких фактів немає, навіть російська пропаганда не робила подібних заяв", - наголосив експерт.

Дивіться інтервʼю Максима Гардуса Главреду при ризик енергокризи у Європі:

Гардус зауважив, що нафтопровід працює, він технічно справний і транспортування нафти може продовжуватися. Тому причина припинення транзиту політична.

Як удари ЗСУ по НПЗ Росії запускають ефект доміно

Главред писав, що за словами Максима Гардуса, удари по російській нафтовій інфраструктурі дедалі сильніше впливають не лише на експортні можливості Кремля, а й на всю систему нафтовидобутку та переробки всередині країни.

Тому у випадку посилення ударів по нафтопереробній та експортній інфраструктурі Росія втрачає можливість вивозити нафту за кордон і змушена переорієнтовувати її переробку всередині країни.

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 21 травня у Сизрані пролунали вибухи. Після атаки дронів спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що горить одна з установок переробки нафти на Сизранському НПЗ.

Раніше, 20 травня, у Нижньогородській області пролунали вибухи у Кстово. Під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод "Лукойлу". Зафіксовано ураження на території.

Напередодні стало відомо, що серед пріоритетних цілей ЗСУ - НПЗ та порти, внаслідок ударів по яких в РФ все менше можливостей для видобутку нафти та заробітку грошей.

Інші новини:

Про персону: Максим Гардус

Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн.

Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

