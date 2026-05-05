Вибухи лунали по всій Росії: під ударом — завод для "Шахедів" та найбільший НПЗ

Анна Ярославська
5 травня 2026, 07:18оновлено 5 травня, 09:51
Географія ударів свідчить про розширення зони атак на території РФ. Вперше в Росії пролунала тривога за 2000 км від кордону з Україною.
Вночі в Росії лунали вибухи та спалахнули пожежі

  • Тривогу через дрони та ракети оголосили одразу в 18 регіонах РФ
  • Вперше ракетну небезпеку оголосили в Ханти-Мансійському окрузі
  • У Чебоксарах атаковано завод "ВНІІР-Прогрес"
  • У Ленінградській області після атаки загорівся один із найбільших НПЗ Росії

У ніч на 5 травня в 18 регіонах Росії оголошували ракетну та дронову небезпеку. Вперше про загрозу ракет попереджали за 2000 км від кордону з Україною.

Де в Росії сьогодні вночі лунали вибухи і які об'єкти потрапили під удар - пише Главред.

Вибухи в Чебоксарах

Російський Telegram-канал Astra пише, що в ніч на 5 травня мешканці Чувашії повідомляли про вибухи. У регіоні було оголошено ракетну небезпеку. Після вибухів виникла пожежа.

Пожежа в Чебоксарах

OSINT-аналіз свідчить про те, що, ймовірно, було атаковано завод "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах. Це підприємство виробляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

За даними Генштабу ЗСУ, завод "ВНІІР-Прогрес" займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS і Galileo модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" та модулях УМПК для авіабомб.

Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз стверджує, що по заводу АТ "ВНІІР-ПРОГРЕС" у м. Чебоксари влучила ракета FP-5 "Фламінго".

"Підтверджено влучання у цех/адміністративну будівлю "ВНІІР-Прогрес". Раніше саме цю частину заводу вже атакували дрони", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Ленінградській області

У промзоні в Кірішах Ленінградської області в результаті атаки спалахнула пожежа. Там знаходиться один з найбільших у РФ НПЗ, пише Astra.

"Вночі у Ленінградській області збито 18 БПЛА противника. Зафіксовано загоряння в промзоні в Кірішах. Фахівці МНС та Леноблпожспас приступили до ліквідації загоряння", — написав місцевий губернатор.

НПЗ у Росії

У Кірішах розташований "Кірішинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) — найбільший нафтопереробний завод регіону та один із найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.

Українські дрони вже намагалися атакувати завод у березні 2024 року, у березні 2025 року, а також атакували в ніч на 4 жовтня 2025 року. У березні 2026 року завод також вже був атакований, писала ASTRA.

Пожежа в Киришах
Пожежа в Киришах

Моніторингова система NASA Firms фіксує пожежі на НПЗ "Кірішинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у Ленінградській області після нічних атак.

Небезпека для Москви

Мер Москви Сергій Собянін минулої ночі писав про атаку дронів на російську столицю, в результаті якої нібито спрацювала ППО.

"Силами ППО Міноборони знищено БПЛА, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — йдеться в повідомленні.

Служби ліквідують наслідки від падіння уламків.

Де ще прогриміли вибухи в РФ

У ніч на 5 травня вперше оголосили ракетну небезпеку в Ханти-Мансійському автономному окрузі, про що писав глава регіону Руслан Кухарук. Наразі небезпека вже скасована. Варто зазначити, що регіон розташований за 2000 км від українського кордону.

OSINT-канали повідомляють про вибухи в Казані.

Через загрозу в повітрі тимчасові обмеження ввели в аеропортах Самари, Нижньокамська, Пензи, Ульяновська, Оренбурга, Уфи, Тамбова, Орська, Іжевська та Пермі.

Як писав Главред, у ніч на 4 травня Москву та Самару атакували безпілотники. У Москві пошкоджено житловий комплекс на вулиці Мосфільмівській. Атака сталася за п'ять днів до запланованого параду 9 травня на Красній площі.

У ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар, ймовірно, потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що цього року на параді 9 травня в Москві можуть пролетіти українські дрони.

"Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військової техніки. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді", - сказав Зеленський.

Раніше командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об'єктах нафтогазової галузі.

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

