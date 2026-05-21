РФ масовано атакує обласний центр: є влучання, кількість поранених зросла

Інна Ковенько
21 травня 2026, 11:48оновлено 21 травня, 12:48
Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, а також у приватні житлові будинки.
Атака РФ на Суми 21 травня
Атака РФ на Суми 21 травня / Колаж: Главред, фото: скриншот, Кордон.Медіа

Головне:

  • Росіяни від ранку 21 травня масовано атакують Суми
  • Зафіксовано кілька влучань по житлових будинках
  • Внаслідок удару є поранені

Із самого ранку четверга, 21 травня, РФ масовано атакує Суми ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у житловому секторі в Ковпаківському районі міста.

Унаслідок масованого удару РФ поранення отримали троє людей. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.

Крім того, ворожий дрон влучив у газорозподільчу мережу, додає Кобзар.

На оприлюднених кадрах видно зруйновані приватні будинки та паркани. Кобзар попередив про загрозу повторних атак і закликав містян залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги.

  Атака РФ на Суми 21 травня
    Атака РФ на Суми 21 травня Фото: Кордон.Медіа
Пізніше в МВА додали, що внаслідок ворожої масованої атаки на Суми попередньо 6 людей травмовано.

"Двоє чоловіків 70 і 71 років у тяжкому стані перебувають в лікарні. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований у стані середньої важкості. Також 81-річна жінка отримала поранення. Та чоловік (дані уточнюються) і 71-річна жінка отримали медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Повітряні удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці в четвер, 21 травня, російська окупаційна армія знову атакувала Дніпро. Через обстріл сильно постраждав житловий п'ятиповерховий будинок. Постраждала жінка.

Крім того, у ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували дронами низку міст України. Зокрема, під удар потрапили Конотоп, Одеса, Вільнянськ, Дніпро. Є руйнування та постраждалі.

Також в ніч на 19 травня армія країни-агресора РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський та Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі, пошкоджено понад 25 приватних житлових будинків та одну багатоповерхівку. Троє людей отримали травми.

Росіяни придумали, як захистити "Шахеди" від перехоплювачів - експерт

Російські окупанти не припиняють спроб знайти спосіб захистити свої "Шахеди" від українських дронів-перехоплювачів. Про це розповів у своєму Telegram фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, "є обґрунтовані підозри", що на деяких "Шахедах" росіяни почали встановлювати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення зенітних дронів, а також для створення перешкод радіолокаційним станціям.

"Нічого несподіваного для нас тут немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені", – зазначив Флеш.

Про персону: Артем Кобзар

Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум.

У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

