Ядерні боєприпаси вже в Білорусі: Міноборони РФ зробило заяву

Росіяни стверджують, що це нібито пов'язано з ядерними навчаннями.

РФ перекинула ядерні боєприпаси у Білорусь

Що відомо:

Росія доставила ядерні боєприпаси до Білорусі

Росія та Білорусь проведуть ядерні навчання

У Росії стверджують, що до Білорусі нібито були доставлені ядерні боєприпаси. Про це повідомляють у Міністерстві оборони РФ.

У РФ зазначають, що ядерні боєприпаси були доставлені у польові пункти зберігання ракетної бригади на території Білорусі. Це нібито пов'язано з ядерними навчаннями.

"Особовим складом ракетного з'єднання Республіки Білорусь виконуються навчально-бойові завдання з отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", оснащення ними ракет-носіїв та прихованого висунення в призначений район для підготовки до проведення пусків", - пише Міноборони РФ.

Чи може Путін продовжувати ядерну ескалацію - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного філософа Олександра Морозова, попри гучні заяви Кремля про ядерну зброю та "війну з Європою", реальний простір для маневру Володимира Путіна суттєво звузився.

Путін не може далі вести ядерну ескалацію. Значною мірою її потенціал уже розтрачено. Ніхто просто не боїться його. Ядерна загроза ефективна, коли нею розмахують дуже рідко і дуже вагомо. А у випадку з РФ через постійні брязкання ядерною зброєю усі адаптувалися.

Ядерні навчання РФ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 19 травня в Росії стартували масштабні навчання з застосування ядерної зброї. Всього до навчань буде залучено понад 64 тис. особового складу та багато техніки, зокрема авіація та флот.

Згодом у Білорусі заявили, що розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення спільно із РФ. Головною метою заходів є нібито підвищення готовності до використання сучасних засобів ураження, зокрема спеціальних боєприпасів.

В ЦПД РНБО заявили на тлі ядерних навчань, що Кремль використовує тему ядерної зброї не лише як елемент військового тиску, а й як інструмент психологічного впливу на Захід.

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

