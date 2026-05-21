Мало і дорого: в Україні дефіцит базового овоча, як змінилися ціни

На ринку вже почали переписувати ціни на популярний продукт.

https://glavred.net/ukraine/malo-i-dorogo-v-ukraine-deficit-bazovogo-ovoshcha-kak-izmenilis-ceny-10766528.html Посилання скопійоване

В Україні подорожчав один із базових овочів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Що повідомили аналітики:

В Україні ціни на моркву торішнього врожаю зросли на 34%

Овоч продають за ціною від 13 до 20 гривень за кілограм

Вартість продукції на 56% нижча, ніж була в аналогічний період 2025 року

З початку поточного тижня в Україні фіксується зростання цін на торішню моркву. Як повідомили аналітики EastFruit, фермери кажуть, що торговельне активність у цьому сегменті зросла.

При цьому на внутрішньому ринку є дефіцит якісної моркви через сезонне скорочення запасів популярного овоча у місцевих господарствах. Тому виробники й отримали можливість підвищувати відпускні ціни на моркву.

відео дня

Станом на сьогодні, 21 травня, моркву реалізовують в діапазоні 13-20 гривень за кілограм. Це в середньому на 34% вища ціна, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

"Чергове подорожчання овочів урожаю 2025 року учасники ринку пов’язують із помітною активізацією попиту з боку оптових компаній і роздрібних мереж. Водночас запаси якісної моркви в місцевих господарствах уже практично вичерпані, що також суттєво підтримує подальше зростання цін у цьому сегменті", - пояснили аналітики.

Як змінилися ціни на моркву за останній рік

Хоча зараз морква на внутрішньому ринку дорожчає, та ціни на неї в середньому на 56% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому ключові гравці ринку попереджають, що у найближчий час тенденція зі зростання цін на моркву збережеться, хоч темпи і не будуть вже такими стрімкими.

Чи можливий дефіцит продуктів в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами першого віцепрезидента Торгово-промислової палати Михайла Непрана, попри хвилю занепокоєння серед українців, підстав для паніки на продуктовому ринку наразі немає.

Масове скуповування товарів лише погіршує ситуацію та може штучно провокувати дефіцит. Він наголосив, що ситуація з урожаєм залишається під контролем. Хоча через весняне похолодання частина ранніх кісточкових культур зазнала пошкоджень, суттєвих втрат серед ключових сільськогосподарських культур наразі не зафіксовано.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на білоголову капусту нового врожаю, тоді як торішня - продовжує дорожчати.

Раніше повідомлялося, що в Україні за останній тиждень суттєво подешевшали овочі та зелень - найбільше впали ціни на молоду картоплю, моркву та цвітну капусту.

Минулого тижня на ринку цибулі в Україні знову зростали ціни. Учасники ринку вважають, що дорожчання цього базового овоча пов'язане з суттєвим скороченням запасів продукції врожаю 2025 року.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред