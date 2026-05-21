Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мало і дорого: в Україні дефіцит базового овоча, як змінилися ціни

Анна Косик
21 травня 2026, 11:44
google news Підпишіться
на нас в Google
На ринку вже почали переписувати ціни на популярний продукт.
морковь, деньги
В Україні подорожчав один із базових овочів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Що повідомили аналітики:

  • В Україні ціни на моркву торішнього врожаю зросли на 34%
  • Овоч продають за ціною від 13 до 20 гривень за кілограм
  • Вартість продукції на 56% нижча, ніж була в аналогічний період 2025 року

З початку поточного тижня в Україні фіксується зростання цін на торішню моркву. Як повідомили аналітики EastFruit, фермери кажуть, що торговельне активність у цьому сегменті зросла.

При цьому на внутрішньому ринку є дефіцит якісної моркви через сезонне скорочення запасів популярного овоча у місцевих господарствах. Тому виробники й отримали можливість підвищувати відпускні ціни на моркву.

відео дня

Станом на сьогодні, 21 травня, моркву реалізовують в діапазоні 13-20 гривень за кілограм. Це в середньому на 34% вища ціна, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

"Чергове подорожчання овочів урожаю 2025 року учасники ринку пов’язують із помітною активізацією попиту з боку оптових компаній і роздрібних мереж. Водночас запаси якісної моркви в місцевих господарствах уже практично вичерпані, що також суттєво підтримує подальше зростання цін у цьому сегменті", - пояснили аналітики.

Як змінилися ціни на моркву за останній рік

Хоча зараз морква на внутрішньому ринку дорожчає, та ціни на неї в середньому на 56% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому ключові гравці ринку попереджають, що у найближчий час тенденція зі зростання цін на моркву збережеться, хоч темпи і не будуть вже такими стрімкими.

Чи можливий дефіцит продуктів в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами першого віцепрезидента Торгово-промислової палати Михайла Непрана, попри хвилю занепокоєння серед українців, підстав для паніки на продуктовому ринку наразі немає.

Масове скуповування товарів лише погіршує ситуацію та може штучно провокувати дефіцит. Він наголосив, що ситуація з урожаєм залишається під контролем. Хоча через весняне похолодання частина ранніх кісточкових культур зазнала пошкоджень, суттєвих втрат серед ключових сільськогосподарських культур наразі не зафіксовано.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на білоголову капусту нового врожаю, тоді як торішня - продовжує дорожчати.

Раніше повідомлялося, що в Україні за останній тиждень суттєво подешевшали овочі та зелень - найбільше впали ціни на молоду картоплю, моркву та цвітну капусту.

Минулого тижня на ринку цибулі в Україні знову зростали ціни. Учасники ринку вважають, що дорожчання цього базового овоча пов'язане з суттєвим скороченням запасів продукції врожаю 2025 року.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Мета РФ - захопити новий обласний центр": РФ пішла в наступ на півночі

"Мета РФ - захопити новий обласний центр": РФ пішла в наступ на півночі

12:39Фронт
РФ масовано атакує обласний центр: є влучання, кількість поранених зросла

РФ масовано атакує обласний центр: є влучання, кількість поранених зросла

11:48Україна
Ядерні боєприпаси вже в Білорусі: Міноборони РФ зробило заяву

Ядерні боєприпаси вже в Білорусі: Міноборони РФ зробило заяву

11:24Війна
Реклама

Популярне

Більше
Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

Почне рости наступного дня: чим підгодувати капусту після висадки у ґрунт

Почне рости наступного дня: чим підгодувати капусту після висадки у ґрунт

Китайський гороскоп на сьогодні, 21 травня: Бикам — суперечки, Коням — скарги

Китайський гороскоп на сьогодні, 21 травня: Бикам — суперечки, Коням — скарги

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Останні новини

12:45

"Зустрічають тут із квітами": Даша Євтух раптово повернулася в Україну

12:39

"Мета РФ - захопити новий обласний центр": РФ пішла в наступ на півночі

12:39

Чи загрожує Німеччині дефіцит палива: експерт розповів, що ховається за панікоюВідео

12:31

Чому кмітливі господині та кухарі кидають кубик льоду на сковорідку перед смаженнямВідео

12:25

Тіктокер підірвав інтернет, показавши дивну деталь на прищіпкахВідео

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
12:24

Як почистити кілограм молодої картоплі за п'ять хвилин - лайфхак

12:03

Свекруха Тодоренко попереджала її: що сталося у шлюбі зрадниці

11:48

РФ масовано атакує обласний центр: є влучання, кількість поранених зросла

11:46

Стілець-серце та лампа-гриб: названо культові ретро-меблі, за якими полюють усіВідео

Реклама
11:44

Мало і дорого: в Україні дефіцит базового овоча, як змінилися ціни

11:35

Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

11:24

Ядерні боєприпаси вже в Білорусі: Міноборони РФ зробило заявуВідео

11:17

Як насправді виглядав Ісус Христос і чому всі помилялисяВідео

11:14

РФ втратила імідж "енергетичної наддержави": експерт розкрив вплив ударів ЗСУ

10:53

Під час прийому Путіна у Китаї стався курйоз з натяком на переворот в РФ

10:34

Вишиванки та посмішки: Зеленський із дружиною з’явилися в особливих образах

10:04

5 причин, через які перець не росте після висадки в ґрунт: що з цим робитиВідео

10:02

Секрет рожевих гортензій та великих помідорів: як правильно використовувати золуВідео

09:58

РФ хоче використати Німеччину для тиску на Україну: в чому задум Кремля

09:50

"Навіщо запрошувати": Данилко жорстко розніс Євробачення 2026 та оголосив про рішення

Реклама
09:50

Карта Deep State онлайн за 21 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:10

Рейтинг онлайн-шкіл з математики за результатами НМТ-2025: хто став лідером дистанційної освіти новини компанії

09:07

Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ

09:06

Рік змін: успіх і удача чекають на чотири знаки зодіаку до кінця 2026 року

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 травня (оновлюється)

08:17

У російській Сизрані пожежа та чорний дим: НПЗ атакували дрони

07:50

Портников: Візит Путіна до Китаю не приніс головногоПогляд

07:12

Партизани здійснили диверсію в Санкт-Петербурзі: спалили тепловоз із нафтою

06:52

Росія завдала удару по Дніпру: ворожі безпілотники атакували житлові кварталиФото

05:45

В Росії почали різко ненавидіти Леніна - що сталось та до чого тут УкраїнаВідео

05:16

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

04:41

Не випадковість: чому в СРСР підлогу фарбували лише у коричневий колір

04:25

Без сліз та істерик: в якому віці краще віддати дитину в садочок

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

03:30

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026Відео

03:01

Витримають будь-яку спеку: 8 найкращих квітів для сонячного балкона

02:13

Океанічний колапс загрожує заморозити Європу: експерти б'ють на сполох

00:52

"Проблема з ракетами": тривожна заява ЗСУ після масованого обстрілу РФ

00:07

Удар по центру пілотів РФ: підірвано десятки "кадировців" разом із командиром

20 травня, середа
23:07

Великі НПЗ РФ зупиняються після потужних ударів БпЛА – Reuters

Реклама
23:05

Чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття: Ігнат назвав причину

23:04

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

23:03

Чи можна вберегти троянду: що робити, якщо на листках з'явились плями

22:25

Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом": що відомо про нову загрозуФото

22:04

Важливий успіх на півдні: з’явилися деталі зачистки Степногірська від росіян

21:54

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

21:03

Як сказати "несуча стіна" українською: відповідь здивує багатьох

21:01

Вступ України до Євросоюзу: Угорщина висунула Києву умову для переговорів

20:53

Чи буде Європа змушувати Україну припинити бити по Росії: експерт дав прогнозВідео

20:47

Аліна Гросу оприлюднила ім'я свого новонародженого сина

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти