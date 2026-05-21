Океанічний колапс загрожує заморозити Європу: експерти б'ють на сполох

Вчені зробили тривожне відкриття

Зниження викидів сірки та чорного вуглецю робить повітря чистішим, але водночас послаблює Атлантичну меридіональну циркуляцію (АМПЦ), зумовивши зміни клімату.

Це своєрідний глобальний "конвеєр" океанічних течій, що включає Гольфстрім, пише Daily Mail.

АМПЦ переносить тепло та поживні речовини по планеті, підтримуючи кліматичну стабільність. Але танення льодовиків Гренландії додає прісну воду, а зменшення аерозольних частинок прискорює нагрівання Північної півкулі. Це знижує різницю температур між полюсом та екватором і уповільнює течію.

Дослідники оцінюють, що лише через чисте повітря АМПЦ ослабне приблизно на 6% до 2050 року. Найсильніший ефект спостерігається над Північною Америкою та Європою. Повного колапсу поки що не прогнозують, але наслідки для Європи можуть бути серйозними, аж до екстремальних морозів.

Зазначається, що очищення повітря є життєво важливим для здоров'я людей, але порятунок океанських течій вимагає паралельного масштабного скорочення викидів парникових газів.

Кліматичні зміни посилюють ризик природних катастроф

За попередніми даними, глобальне потепління зробило екстремальні погодні явища, що спричинили великі пожежі в Іспанії та Португалії, приблизно в 40 разів імовірнішими.

Дослідження Всесвітньої метеорологічної організації показало, що пожежі, які охопили близько 500 тисяч гектарів на Піренейському півострові, були приблизно на 30% інтенсивнішими, ніж вони могли б бути за більш стабільних кліматичних умов без впливу зміни клімату.

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

