Під час прийому Путіна у Китаї стався курйоз з натяком на переворот в РФ

Путіна зустріли не лише з почестями, але й з мелодією, яку раніше вмикали під час смерті керівників СРСР.

Для Путіна заграли неоднозначну мелодію

На прийомі в Пекіні увімкнули "Танець маленьких лебедів"

Китай, ймовірно, натякнув Путіну на повалення влади

В честь візиту кремлівського диктатора Володимира Путіна у Китай 19-20 травня, Пекін організував урочистий прийом для гостей. З'ясувалося, що він відбувся з неприємним натяком для самого очільника Кремля.

Російські ЗМІ опублікували меню та програму заходу. Увагу у листівках привернула мелодія "Танець маленьких лебедів", яка є фрагментом балету Петра Чайковського "Лебедине озеро".

Програма урочистого прийому в честь візиту Путіна / фото: t.me/tass_agency

Нагадаємо, що у Радянському Союзі на телебаченні замість звичайних програм показували безперервний запис "Лебединого озера" під час смерті генсеків та під час державних переворотів. Це стало символом цензури та трауру в СРСР.

Чи був "Танець маленьких лебедів" предвісником для Путіна та Росії в цілому, чи ця мелодія випадково прозвучала під час прийому у Пекіні - залишається лише здогадуватися.

Чи може в РФ відбутися переворот - думка експерта

Главред писав, що за словами економіста Андрія Новака, росіяни скаржаться на погіршення життя, але вони не пов'язують свої проблеми з війною проти України. Тому зміна влади в Москві може відбутися не з народної ініціативи.

Усунення Путіна, ймовірно відбудеться в результаті палацових переворотів. На це вказує і історичний досвід РФ. Наприклад, Сталін прийшов до влади тільки тоді, коли Ленін вже був фізично не здатний керувати державою.

Нагадаємо, Главред писав, що у Кремлі різко посилили заходи безпеки навколо президента Росії Володимира Путіну через побоювання можливого державного перевороту або замаху.

Раніше представник Російського добровольчого корпусу Петро Бакумов (Вайс) заявив, що простого усунення або зміни російського диктатора Володимира Путіна недостатньо для реальних змін у країні.

Напередодні стало відомо, що загроза усунення від влади нависає не стільки над кремлівським диктатором, а над тими, кого ФСБ хоче прибрати подалі від влади. У цьому списку може бути прем'єр РФ Мішустін, міністр економічного розвитку Решетніков, помічник російського диктатора Дюмін та перший заступник керівника адміністрації президента Кірієнко.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

