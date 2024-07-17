Греція планує через США передати Україні 32 винищувачі F-16 - Al Jazeera

Афіни зважилися на таке рішення, оскільки хочуть модернізувати 82 літаки F-16 у Block-70 і закупити у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

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Греція може передати Україні 32 літаки F-16 - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, відкриті джерела

Греція розглядає можливість вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30, щоб передати їх США для модернізації та подальшої відправки в Україну. Про це повідомляє видання Al Jazeera з посиланням на джерела.

Афіни зважилися на таке рішення, оскільки ВПС країни хочуть модернізувати 82 літаки F-16 у Block-70 і закупити у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Крім того, комітет Конгресу США схвалив заявку Греції на купівлю 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.

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Водночас низка військових експертів побоюється передачі десятків винищувачів, оскільки це може негативно вплинути на армію Греції.

"Продаж 32 літаків F-16 (...) організовує велику прогалину у ВПС. (...) Повинен бути кворум із приблизно 200 літаків - а цього не досягти з більш сучасними і дорогими винищувачами", - сказав журналістам анонімний представник ВПС Греції.

Винищувачі F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Постачання F-16 Україні - останні новини

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передання Україні винищувачів F-16 з Нідерландів і Данії. Про це він повідомив 10 липня на NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходив саміт НАТО.

Експерт Defense Express Валерій Рябих припустив, що найімовірніше держсекретар США Ентоні Блінкен мав на увазі старт самого процесу розгортання інфраструктури та безпосередньої передачі авіації Данією та Нідерландами.

Нещодавно стало відомо, що Норвегія почне передавати Україні винищувачі F-16 вже цього року. Загалом, країна обіцяє надати шість літаків.

Водночас Нідерланди оголосили про виділення додаткового пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів євро, які підуть на закупівлю боєприпасів для літаків типу F-16, що їх незабаром отримає Україна.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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