Чи F-16 справді вже в Україні: що означають слова Блінкена про літаки - експерт

Найімовірніше, держсекретар США Ентоні Блінкен, говорячи про те, що поставка F-16 в Україну відбувається, мав на увазі старт самого процесу розгортання інфраструктури й безпосередньої передачі авіації Данією та Нідерландами, розповів в ефірі Еспресо експерт Defense Express Валерій Рябих.
Заява Блінкена — це "офіційний сигнал" США — країни, яка відіграє ключову роль у забезпеченні ЗСУ літаками свого виробництва, наголосив Рябих.
На думку експерта, літаки зʼявляться в українському небі аж наприкінці літа.
"Ми маємо все ж таки ситуацію, коли ці літаки можуть зʼявитися протягом декількох тижнів, щонайменше — до кінця серпня цього року", — висловився він.
Сам же процес передачі може полягати у низці аспектів.
"Він (Блінкен, — Главред) сказав, що іде процес передачі… Це може включати багато різних аспектів: як документальна передача, так і безпосередньо передача від тих же Збройних сил Нідерландів і Данії", — зазначив експерт.
Хто такий Валерій Рябих?
Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.
F-16 в Україні - що варто знати
Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії. Про це він повідомив на NATO Public Forum у Вашингтоні, де триває саміт НАТО.
На тлі відправки F-16 Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow.
У Росії ж із цього приводу влаштували істерику. Прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова грубощами намагалася образити країни Заходу. Водночас голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов спробував заспокоїти російську публіку - мовляв, це не вплине на поле бою.
До слова, росіяни з початку літа намагаються вистежити F-16. За червень ворог здійснив 6 масованих комбінованих ударів по летовищах України.
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