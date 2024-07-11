Чи F-16 справді вже в Україні: що означають слова Блінкена про літаки - експерт

Цей процес також може бути тривалим і щонайменше містити процедури на декілька тижнів, зауважив Рябих.

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F-16 на шляху до України / Колаж: Главред, фото: flickr, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Найімовірніше, держсекретар США Ентоні Блінкен, говорячи про те, що поставка F-16 в Україну відбувається, мав на увазі старт самого процесу розгортання інфраструктури й безпосередньої передачі авіації Данією та Нідерландами, розповів в ефірі Еспресо експерт Defense Express Валерій Рябих.

Заява Блінкена — це "офіційний сигнал" США — країни, яка відіграє ключову роль у забезпеченні ЗСУ літаками свого виробництва, наголосив Рябих.

На думку експерта, літаки зʼявляться в українському небі аж наприкінці літа.

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"Ми маємо все ж таки ситуацію, коли ці літаки можуть зʼявитися протягом декількох тижнів, щонайменше — до кінця серпня цього року", — висловився він.

Сам же процес передачі може полягати у низці аспектів.

"Він (Блінкен, — Главред) сказав, що іде процес передачі… Це може включати багато різних аспектів: як документальна передача, так і безпосередньо передача від тих же Збройних сил Нідерландів і Данії", — зазначив експерт.

Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

F-16 в Україні - що варто знати

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії. Про це він повідомив на NATO Public Forum у Вашингтоні, де триває саміт НАТО.

На тлі відправки F-16 Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow.

У Росії ж із цього приводу влаштували істерику. Прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова грубощами намагалася образити країни Заходу. Водночас голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов спробував заспокоїти російську публіку - мовляв, це не вплине на поле бою.

До слова, росіяни з початку літа намагаються вистежити F-16. За червень ворог здійснив 6 масованих комбінованих ударів по летовищах України.

F-16 - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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