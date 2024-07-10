Нідерланди виділять додаткові 300 мільйонів євро для України: на що підуть кошти

Міністр оборони Нідерландів зазначив, що озброєння, яке буде використовуватись літаками F-16, які будуть передані Україні матиме вирішальне значення.

https://glavred.net/ukraine/niderlandy-vydelyat-dopolnitelnye-300-millionov-evro-dlya-ukrainy-na-chto-poydut-sredstva-10579802.html Посилання скопійоване

Військова допомога для України - Нідерланди виділили ще 300 млн євро / Колаж Главред, фото: US Air Force, Офіс президента України

Нідерланди оголосили про виділення додаткового пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів євро, які підуть на закупівлю боєприпасів для літаків типу F-16, які незабаром отримає Україна. Про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс сьогодні на саміті НАТО у Вашингтоні, передає прес-служба Міноборони Нідерландів.

Зазначається, що додаткове фінансування доповнить раніше виділені 150 мільйонів євро на закупівлю озброєння для F-16, яке було придбано напряму у промисловості.

"Українці повинні не лише вміти літати на F-16. Вони також повинні мати можливість розгортати ці літаки. Тому озброєння має вирішальне значення", - сказав він. відео дня

Рубен Брекельманс додав, що з придбаними боєприпасами, F-16 зможуть ефективно протистояти російським атакам. Він наголосив, що агресія російського диктатора Путіна не знає меж, тому необхідно продовжувати надавати підтримку Україні в повному обсязі.

"Купуючи ці додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо надіслати Москві сигнал про те, що союзники по НАТО продовжуватимуть невпинно підтримувати Україну. Росія не повинна виграти цю війну, це також в інтересах нашої безпеки" ", - сказав Брекельманс.

F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Постачання Україні літаків F-16 - коли F-16 будуть в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про передачу Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії, зазначивши, що ці літаки з'являться в українському небі вже цього літа.

Норвегія також почне передавати Україні винищувачі F-16 вже цього року, обіцяючи надати загалом шість літаків. Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт до України 24 літаків F-16 та семи авіадвигунів, зазначивши, що перший літак буде доставлено "найближчим часом". Це повідомлення міститься в листі міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, опублікованому на сайті парламенту та адресованому депутатам Палати представників.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред