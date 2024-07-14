Як захистити F-16 від ракетних ударів РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій

Андрій Крамаров прокоментував перспективи отримання Україною американських винищувачів F-16.

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Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров прокоментував перспективи отримання Україною американських винищувачів F-16.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, необхідно переконатися, що в Україні є аеродроми з готовими підземними укриттями серйозного рівня.

"Умовно, це має бути бункер для літака. Має бути розуміння про комплектацію іншою технікою, яка обслуговує аеродром", - упевнений експерт. відео дня

Крамаров додав, що йдеться про пожежну техніку, а також про машини, які зможуть швидко відбуксирувати літак в укриття за необхідності, і про безпосередньо навчений обслуговуючий персонал.

Хто такий Андрій Крамаров Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.



У минулому - співробітник банківської сфери.

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Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія цього літа планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва.

Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що датські винищувачі F-16 незабаром доставлять в Україну.

Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

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/ Инфографика: Главред

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