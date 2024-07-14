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Як захистити F-16 від ракетних ударів РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій

Олексій Тесля
14 липня 2024, 01:30
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Андрій Крамаров прокоментував перспективи отримання Україною американських винищувачів F-16.
Україна, F-16
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров прокоментував перспективи отримання Україною американських винищувачів F-16.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, необхідно переконатися, що в Україні є аеродроми з готовими підземними укриттями серйозного рівня.

"Умовно, це має бути бункер для літака. Має бути розуміння про комплектацію іншою технікою, яка обслуговує аеродром", - упевнений експерт.

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Крамаров додав, що йдеться про пожежну техніку, а також про машини, які зможуть швидко відбуксирувати літак в укриття за необхідності, і про безпосередньо навчений обслуговуючий персонал.

Хто такий Андрій Крамаров

Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.

У минулому - співробітник банківської сфери.

Передача Україні F-16 - останні новини за темою

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія цього літа планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва.

Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що датські винищувачі F-16 незабаром доставлять в Україну.

Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що Україна зможе використовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для нанесення ударів по цілях на території країни-агресора Росії.

Як захистити F-16 від ракетних ударів РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій
/ Инфографика: Главред

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F-16 війна Росії та України Андрій Крамаров
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