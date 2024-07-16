Україна може отримати від Франції винищувачі Mirage-2000-5 - коли Україна отримає кращі винищувачі ніж F-16, пілотів нібито вже готують.

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Україна може отримати французькі винищувачі / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Україна в цьому році вже може отримати французькі винищувачі Mirage-2000-5, а пілоти вже можуть бути підготовленими. Про це повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо.

"Інформація про те, що Україна 100% отримає від Франції винищувачі Mirage-2000-5, зʼявилася саме від президента країни. До того ж наголошується на термінах у пів року. Втім, важливо наголосити, що у французькій пресі інформація про те, що українські пілоти нібито навчаються на винищувачах Mirage-2000, зʼявилась ще в березні 2023 року. Потім ця інформація була спростована командуванням Повітряних сил. На офіційному рівні в Сенаті Франції можливість передачі цих літаків Україні обговорювалася взимку 2022-2023 років", – сказав він в етері телеканалі "Еспресо".

Також Катков повідомив, що нещодавно посол Франції в Україні заявив, що підготовка пілотів для цих винищувачів триватиме місяці, при цьому він не сказав, чи зараз вже пілоти готуються.

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"Поки що невідомо, який це термін, бо і пів року можна рахувати як кілька місяців. Щодо кількості винищувачів Mirage-2000-5, які Франція може передати Україні, то ця інформація тримається в таємниці. Втім, можна констатувати, що мова йде про 20 одиниць. Саме така кількість цих літаків перебуває на озброєнні Франції й все одно знімається з озброєння. Про це і наголошував міністр оборони Франції. Він наголосив, що вся техніка, яка знімається з озброєння, передається до України", – резюмував Катков.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача зброї та авіації Україні

31 травня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що датські винищувачі F-16 незабаром доставлять в Україну.

Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що Україна зможе використовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для нанесення ударів по цілях на території країни-агресора Росії.

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