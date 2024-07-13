Це неприйнятно: Україна відреагувала на план Бельгії щодо передачі F-16

У планах Бельгії передати Україні 30 бортів винищувачів F-16 до кінця 2028 року. В Україні називають це неприйнятним варіантом.

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Україну турбує розтягнутий графік постачання F-16 від Бельгії / Колаж: Главред, фото: flickr, Президент України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква прокоментував графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів. В етері "Радіо Свобода" він зазначив, що Україна має дані щодо дат передачі винищувачів, але деякі країни планують робити це протягом досить тривалого часу.

Жовква підтвердив, що Україні справді необхідна та кількість літаків, про яку напередодні говорив президент Володимир Зеленський, тобто 128 бортів. Держава вже має відповідні декларування від партнерів щодо кількості F-16.

Однак не обходиться без нюансів. Заступник керівника ОП наголосив на розтягненні деяких країн графіків постачань літаків. Йде мова про Бельгію. Країна обіцяє передати Україні 30 бортів F-16.

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Проблема в тому, що у планах країни постачати ці борти до 2028 року. З огляду на нинішню ситуацію в Україні, очевидно, що такі терміни не є прийнятними. Ще одним важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів.

"Цими літаками має хтось управляти. Ці пілоти мають вести тактику бою відповідно до типу літака, на якому вони будуть працювати. F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою. Тому говоримо і про це, і у відповідній заяві про F-16, яка була складена під час саміту, сказано, що партнери будуть працювати над розширенням кількості місць для українських пілотів. І не лише, до речі, пілотів. Інженерний склад також дуже важливий. А також оптимізація, тобто скорочення часу навчання. Під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати", – додав Жовква.

Хто такий Ігор Жовква? Ігор Жовква — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол. Кандидат політичних наук (2005). Доцент (2014). Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України (з 2014). Заступник Керівника Офісу Президента України з 10 вересня 2019 року, пише Вікіпедія.

Передача Україні F-16 від партнерів

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії.

Крім цього Нідерланди оголосили про виділення додаткового пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів євро, які підуть на закупівлю боєприпасів для літаків типу F-16, які незабаром отримає Україна.

Через те, що вже цього літа в Україні з'являться перші F-16 від Нідерландів і Данії, у Росії ж із цього приводу влаштували істерику. В РФ заявили, що Вашингтон, оголосивши про постачання, очолює "банду війни".

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