Пентагон поки не планує передачу Україні систем Patriot

США поки що не постачатиме Україні ЗРК Patriot / Фото Вікіпедія

Пентагон зараз не планує поставляти систему Patriot із США Україну. Про це заявив представник Міноборони США Пет Райдер і додав, що протиповітряна оборона є пріоритетом для Міноборони США і міжнародного співтовариства, коли мова йде про підтримку України.

"Що стосується батарей Patriot з США - зараз ми не плануємо поставляти батареї Patriot в Україну", - сказав чиновник під час брифінгу, передає Голос Америки.

Райдер зазначив, що якщо союзник США вирішить відправити Києву свою систему Patriot, то це буде суверенним рішенням держави, але ймовірно буде частиною обговорення Альянсу.

"Коли справа доходить до певних потужностей, таких як система Patriot, або танки M1, або передові винищувачі - мова йде про можливості, що вимагають досить істотної підтримки, обслуговування й тренування. Жодна з цих систем не функціонує за принципом "підключи і працюй". Ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати", - пояснив речник Пентагону.

Райдер додав, що США будуть продовжувати працювати із союзниками і партнерами з приводу передачі Україні засобів протиповітряної оборони, щоб вона "могла почати використовувати ці можливості без зволікання".

Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

Можлива передача Україні ЗРК Patriot

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони Німеччини Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО.

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