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Міноборони Німеччини представить уряду пропозицію про розміщення систем Patriot в Україні

1 грудня 2022, 06:09

Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що переконав Міноборони Німеччини в тому, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку і України, і Польщі.

ЗРК Patriot
ЗРК Patriot підвищать безпеку як України, так і Польщі, впевнений Блащак / Фото Вікіпедія

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт представить уряду ФРН пропозицію про розміщення систем ППО Patriot в Україні.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"В ході сьогоднішньої розмови ще раз переконав Міністерство оборони Німеччини в тому, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку як України, так і Польщі", – написав він.

У відповідь Ламбрехт заявила, що представить цю пропозицію уряду.

Міноборони Німеччини представить уряду пропозицію про розміщення систем Patriot в Україні

Зазначимо, що у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення передати Patriot Україні стало б історичним.

"Ще б одне рішення Німеччини, яке стало б історичним - передати Україні Patriot. І канцлеру Шольцу будуть дякувати всі наступні покоління українців", - сказав він.

Можлива передача Україні ЗРК Patriot

Раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лигше для використання на території НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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