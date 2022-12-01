Міноборони Німеччини представить уряду пропозицію про розміщення систем Patriot в Україні

Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що переконав Міноборони Німеччини в тому, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку і України, і Польщі.
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт представить уряду ФРН пропозицію про розміщення систем ППО Patriot в Україні.
Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"В ході сьогоднішньої розмови ще раз переконав Міністерство оборони Німеччини в тому, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку як України, так і Польщі", – написав він.
У відповідь Ламбрехт заявила, що представить цю пропозицію уряду.
Зазначимо, що у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення передати Patriot Україні стало б історичним.
"Ще б одне рішення Німеччини, яке стало б історичним - передати Україні Patriot. І канцлеру Шольцу будуть дякувати всі наступні покоління українців", - сказав він.
Можлива передача Україні ЗРК Patriot
Раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.
21 листопада віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.
Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лигше для використання на території НАТО.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.
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