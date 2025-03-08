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Готовність Європи до війни з РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій

Олексій Тесля
8 березня 2025, 13:44
207
У Європі говорять про необхідність бути готовими до війни, причому війни саме з Росією.
Володимир Путін, Олександр Леонов
Олександр Леонов оцінив імовірність нової агресії Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншот, Facebook

Головне:

  • У ЄС побоюються, що РФ захоче силою нав'язати нові правила
  • У Європі говорять про необхідність бути готовими до війни з РФ

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов прокоментував питання ймовірності розгляду Європою реальної загрози з боку Росії в найближчій перспективі.

"Як мінімум, про це відкрито говорять низка європейських лідерів. Причому і в Німеччині, і у Франції, що свідчить про те, що цей сценарій вони вважають досить реальним", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що посилаючись на необхідність бути готовими до війни, причому війни саме з Росією, там не фігурує будь-яка інша країна або абстрактний ворог, і це означає, що "в Європі дійсно побоюються, що Росія захоче силою нав'язати нові правила і Європейському континенту".

"Тим більше, що на тлі заяв Трампа про те, що Америка не хоче захищати Європу, це виглядає як заохочення до агресії. І це дуже серйозно посилює небезпеку", - додав Леонов.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Леонова:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

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військова агресія РФ Олександр Леонов
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