Голосування пакету допомоги США для України можуть перенести: ЗМІ назвали причини

Речниця спікера Майка Джонсона наголосила, що його обіцянка якнайшвидше прийняти пакет допомоги Україні не встановлює конкретного терміну, зазначають ЗМІ.

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Голосування в США за допомогу Україні можуть перенести ще на кілька тижнів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні, ймовірно, перенесуть ще на кілька тижнів. Це пов'язано з тим, що спікер Майк Джонсон намагається знайти способи пом'якшення опозиції з боку республіканців. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників керівництва партії.

Вони зазначили, що команда спікера Майка Джонсона не поділилась з республіканцями планом щодо ухвалення пакету допомоги Україні і, яких поступок вимагатимуть республіканські законодавці від адміністрації Байдена.

Партійні чиновники наголошують на тому, що це ускладнює для Джонсона завдання вчасно заручитись підтримкою республіканців до проведення голосування про надання пакету допомоги Україні наступного тижня.

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Прес-секретар Джонсона Тейлор Хоулсі заявила, що обіцянка спікера про швидкі дії щодо прийняття пакету допомоги Україні не встановлює конкретного терміну, і що Джонсон "слухає думки членів партії" стосовно плану.

Два представники керівництва республіканців зазначили, що існує можливість того, що Джонсон може прийняти рішення щодо плану допомоги протягом вихідних і прискорити прийняття закону наступного тижня.

"Однак такий швидкий графік може спричинити провал законопроекту і спричинити подальше протистояння з радикальним крилом Республіканської партії", - зазначають в Bloomberg.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Допомога США для України - військова підтримка США

У війні з Росією для України настав критичний момент. Зараз важливо надати українським військам артилерійські боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Таку думку висловив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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