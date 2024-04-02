У війні настав "критичний момент": у США назвали потрібну зброю для України

Україні потрібно надати зброю для захисту своєї території, сказав державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час візиту до Франції.

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У війні критичний для України момент, Конгрес США має проголосувати допомогу - Блінкен / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Для України у війні з країною-окупантом Росією настав критичний момент. Потрібно надати українським військам артилерійські боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Reuters, під час візиту до Франції, де він провів зустріч із французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню, глава Держдепу США розповів про те, що українцям потрібно надати засоби захисту.

"Абсолютно необхідно надати українцям те, що їм потрібно для самозахисту, особливо коли йдеться про боєприпаси та засоби протиповітряної оборони", - зазначив Блінкен. відео дня

Також Ентоні Блінкен наголосив, що потреби української армії в озброєннях - ще одна причина, через яку Конгрес США має проголосувати про виділення нових коштів на фінансування військової допомоги Києву.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога Україні від США - головні новини:

Україна розраховує на рішення США щодо допомоги в березні-квітні, раніше заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Сенат - верхня палата Конгресу - вже проголосував ініціативу. Документ гальмує Палата представників, де домінують республіканці, які вимагають включення до пакету законопроєктів питань про врегулювання ситуації з нелегальною міграцією на кордоні з Мексикою.

Спікер Палати представників Майк Джонсон схвалив голосування щодо виділення Україні понад 60 мільярдів доларів для фінансування військової допомоги, сказав голова комітету Палати з розвідки Майк Тернер. Конгресмен висловив сподівання, що допомога Україні буде ухвалена в проміжку з 9 по 22 квітня.

Крім того, Джонсон заявив про нововведення в законопроєкті про підтримку України. За рішенням президента США допомога може оплачуватися за рахунок заарештованих грошових коштів російських олігархів.

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