Глава МЗС Польщі назвав нинішню політику України "шкідливою та образливою"

При цьому Зігнєв Рау запевнив, що Польща "вірить у перемогу України" і "не стоятиме осторонь".

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Збігнєв Рау висловився про нинішні відносини України та Польщі / Колаж: Главред, фото: gov.pl, УНІАН

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що порівняння Польщі з Росією, які з'явилися в заявах деяких українських політиків, є надзвичайно образливими для польського суспільства. Знадобляться серйозні зусилля для відновлення довіри.

"Вони (заяви) ведуть до глибокого Переписування польської свідомості щодо України і українців, не лише колективного, але передусім індивідуального", - написав Рау в соцмережі Twitter (X).

За його словами, в тих же будинках, де поляки приймали українських біженців і слухали історії їхньої долі, "сьогодні ми дивуємося, як поляки і росіяни можуть згадуватися в одному ряду як такі, що завдають шкоди українцям".

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"Протягом століть Польща та Україна були жертвами російського імперіалізму, який намагався підпорядкувати нас, чи то в 1939 році в Польщі, чи то в 2022 році в Україні, за допомогою зґвалтувань, грабежів, депортацій і страт. Допомога нашого уряду Україні та українцям стала можливою завдяки розумінню, співчуттю та симпатії до України майже кожної польської родини. Ми вважаємо нинішню політику України не лише шкідливою, болючою але, передусім образливою. Важко припустити, що вона скоро забудеться. Саме тому вона шкідлива для України. Ми всі разом можемо багато чого від неї втратити", - додав глава МЗС Польщі.

Рау також запевнив, що Польща "вірить у перемогу України" і "не стоятиме осторонь".

"Але ми не дозволимо, щоб відносини з Польщею були куплені в ім'я приватних статків і чужих інтересів, ворожих Польщі та Україні. Потрібна буде титанічна робота, щоб відновити довіру польської громадськості до доброї волі української влади", – заявив польський міністр.

Відносини Польщі та України

Президент Польщі Анджей Дуда захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, яке Київ оскаржує в рамках Світової організації торгівлі.

Дуда порівняв Україну з потопельником, пояснивши, що "кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину".

Польська влада допускає блокування вступу України до ЄС, якщо країни не вирішать питання з експортом українського зерна.

Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи навколо українського агроімпорту. Такий варіант розвитку подій не виключив польський міністр у справах Євросоюзу Шимон Шинковський вель Сенк. Він підкреслив: якщо поляки не будуть підтримувати надання допомоги Україні в такому ж обсязі, як було раніше, то її доведеться скоротити.

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