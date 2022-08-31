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У Німеччині зробили заяву про зняття санкцій з РФ

31 серпня 2022, 22:38

Бербок зазначила, що всі в ЄС хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше.

Німеччина, зброя
Німеччина / "Вікіпедія" та УНІАН

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що вони не зніматиме санкції з Росії, навіть якщо люди будуть виходити на протести через високі ціни на електроенергію.

"Можу пообіцяти народу України: ми підтримуємо вас і будемо підтримувати стільки, скільки потрібно, що б не думали мої німецькі виборці", - сказала вона на Forum 2000 в Празі.

Бербок зазначила, що всі в ЄС хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше. Але поки цього не станеться, санкції проти Росії повинні залишатися.

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"Настане зимовий період, і ми, як демократичні політики будемо стикатися з перешкодами. Люди будуть виходити на вулиці і говорити: ми не можемо заплатити за електроенергію. А я скажу: так, я знаю, і ми допоможемо вам соціальними заходами. Але я не хочу говорити: гаразд, тоді ми припиняємо санкції проти Росії. Ми підтримуємо Україну, і це означає, що санкції взимку також будуть залишатися в силі, навіть якщо для політиків це буде складно", - сказала вона.

Бербок зазначила, що Європа повинна знайти рішення соціальних проблем без зняття санкцій з РФ.

Крім цього, вона сказала, що війна Росії проти України є і гібридною війною.

"Її стратегія полягає в тому, щоб розколоти наші демократичні держави зі словами: Ось тепер бідних людей кидають напризволяще. І ми повинні на це відповідати: Ні. Ми солідарні з усіма нашими громадянами так само, як ми підтримуємо всіх українців", - додала вона.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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