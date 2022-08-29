Німеччина найближчими тижнями відправить в Україну новітню зброю - Шольц

Шольц заявив, що Німеччина найближчими тижнями відправить в Україну новітню зброю / Фото Reuters

Німеччина найближчими тижнями відправить Україну сучасне озброєння, зокрема системи ППО, радіолокаційні системи і безпілотники. Крім того, Берлін може взяти на себе "особливу відповідальність" в плані нарощування потенціалу артилерії та протиповітряної оборони України. Про це 29 серпня заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Карловому університеті в Празі.

Канцлер Німеччини закликав 27 членів ЄС "згуртувати ряди, вирішити старі конфлікти і знайти нові рішення" і заявив, що Німеччина буде підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно", передає Reuters.

"Ми повинні набагато сильніше використовувати вплив нашої об'єднаної Європи ... Європа - це наше майбутнє. І це майбутнє в наших руках", - сказав Шольц.

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Політик також підкреслив прихильність Німеччини розширенню ЄС, підкресливши, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова і, в кінцевому рахунку, Грузія повинні приєднатися до блоку.

Однак, за його словами, після розширення ЄС розбіжності між державами-членами зростатимуть щодо "політичних інтересів, економічного впливу та систем соціального забезпечення".

"Там, де сьогодні потрібна одностайність, ризик того, що окрема країна скористається своїм правом вето і завадить всім іншим просуватися вперед, зростає з кожним додатковим державою-членом", – пояснив Шольц.

У зв'язку з цим він запропонував поступовий перехід до голосування щодо більшості в загальній зовнішній політиці, а також в інших областях, таких як податкова політика.

Військова допомога Україні від Німеччини

11 серпня в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку та назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, що хвилюють німецький уряд.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що поставки зброї з Німеччини в Україну перебувають "на межі", оскільки у самого Берліна нібито погано забезпечена армія. За її словами, в Німеччині - дефіцит власних запасів зброї.

26 серпня Олаф Шольц заявив, що Німеччина не збирається постачати Україні зброю, за допомогою якої можна обстрілювати територію Росії. За його словами, Берлін не має наміру відступати від цього принципу і спостерігатиме за діями інших західних партнерів

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