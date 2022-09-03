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Новим послом України в Німеччині може стати Олексій Макеєв: що про нього відомо

3 вересня 2022, 11:44

Олексій Макеєв може вступити на посаду вже 14 жовтня.

Олексій Макєєв дипломат
Олексій Макеєв може стати новим послом України в Німеччині / Facebook / Олексій Макеєв

Спецпредставник українського МЗС з санкційної політики Олексій Макеєв може стати новим послом у Німеччині. Про це повідомляють видання Welt am Sonntag і Spiegel.

Таким чином він замінить на посаді Андрія Мельника, яким був послом України в Німеччині з 2014 року.

Welt am Sonntag повідомляє, що новий посол офіційно вступить на посаду 14 жовтня. До цього часу керівництвом українського посольства займатиметься ще нинішній дипломат Андрій Мельник.

Що відомо про Олексія Макеєва

Олексій Макеєв почав працювати дипломатом ще з 1996 року. Він був співробітником українських дипломатичних представництв Швейцарії та Німеччини. З 2014 по 2020 роки він очолював політичний відділ МЗС. Раніше дипломат також працював у Берліні та Берні.

Станом на зараз Макеєв працює спеціальним уповноваженим з санкцій.

Дружиною дипломата є Олена Макеєва, яка раніше була заступником міністра фінансів. Зараз вона займається підприємницькою діяльністю у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, а також консультує з питань оподаткування.

У подружжя Макеєвих є дочка Анастасія, яка живе і навчається у французькому Страсбурзі.

Звільнення Мельника з посади посла у ФРН

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Мельника з посади посла в Німеччині.

Німецьке видання Bild ще 4 липня повідомляло, що Мельник може залишити посаду посла у ФРН. За даними газети, роботу дипломата високо оцінюють у Києві, а Зеленський запропонував йому стати заступником міністра закордонних справ.

Критика політики Німеччини послом Мельником

Наприкінці березня посол України у ФРН Андрій Мельник розповів, що після повномасштабного нападу Росії німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер сказав йому в розмові, що українській державі "залишилося декілька годин".

За словами Мельника, Лінднер ввічливо посміхався, ймовірно, вважаючи, що захоплення країни нібито вже вирішена справа. При цьому, як казав український дипломат, Лінднер визнав безглуздими постачання зброї Києву або відключення Москви від SWIFT.

Український дипломат підкреслив, що розмова стала для нього нокаутом, після чого "сльози просто текли по обличчю".

У червні Мельник розкритикував політику Німеччини в останні десятиліття, в результаті якої, на його думку, Росія змогла розпочати найкривавішу з 1945 року війну у Європі. Як заявив український дипломат, ФРН майже догоджала Путіну, а Берлін завжди надавав йому підтримку.

Інші новини:

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